2026南科迎曦音樂節24日重磅卡司登場

▲南科迎曦音樂節_芒果醬。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府觀光旅遊局與國家科學攜手技術委員會南部科學園區管理局，共同合辦「2026南科迎曦音樂節」。活動將於1月24日下午3點至晚上9點，在新市區南科迎曦湖南側移置有2024台灣燈會龍來台灣主燈的草坪區盛大登場。

南科除了是重要的產業基地，新市區及周邊區域也有許多觀光景點，希望透過音樂節活動形式，吸引更多民眾來此認識除了市區古蹟美食、濱海生態與山區泡湯以外的玩法。今年演唱會卡司集結跨世代、跨曲風的重量級與人氣藝人，包含來自臺南的Akuba Funk樂團、擅長炒熱現場氣氛的DJ Swallow妖嬌、新世代搖滾樂團傻子與白痴、嘻哈饒舌代表草屯囝仔、實力派歌手李千娜、人氣樂團芒果醬，並由金曲歌王蕭煌奇以深情嗓音壓軸獻唱。活動結合迎曦湖自然環境與戶外舞台氛圍，歡迎全國民眾1月24日到新市享受音樂、共度美好時光。

▲南科迎曦音樂節_海報。

觀光旅遊局林國華局長表示，南科迎曦音樂節不僅是一場音樂盛會，更是展現在地文化魅力與觀光資源的重要平台，期盼透過多元音樂形式，吸引不同年齡與族群參與，讓民眾在欣賞演唱會之餘，也能在迎曦湖畔的景色中，留下專屬臺南的城市記憶。同時，也推薦民眾可於白天順遊周邊景點，如國立臺灣史前文化博物館南科考古館、樹谷園區、樹谷生活科學館及樹谷農場，以及鄰近新化老街、虎頭埤風景區、大坑休閒農場等，規劃一趟結合音樂、文化與觀光休閒的親子輕旅行。

觀光旅遊局表示，配合推廣城市觀光，民眾只要在臺南店家消費滿50元，即可參加2025臺南購物節(至3月1日)消費抽獎活動，登錄參加抽獎，就有機會把百萬名車、3C家電、飯店住宿券及現金等豐富好禮帶回家。後續相關活動資訊請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲團及活動專頁。

活動專屬頁面

https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/7671/

台南旅遊網 www.twtainan.net

台南旅遊臉書粉絲團 www.facebook.com/traveltainan

▲2024「龍來南科FUN光芒」燈光秀(歷史照片)。