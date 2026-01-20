2026南高兩市長看好誰？ 高雄柯志恩74.2%、台南謝龍介63.0%

2026年1月19日 週一 下午8:24

今年底縣市長選舉受到各界關注，尤其外界關切南高兩市長能否「綠地變藍天」，入口網站《Yahoo奇摩》對此進行網路投票，截至今（20日）中午12時為止，高雄市長方面，國民黨柯志恩獲74.2%網友支持，民進黨賴瑞隆有17.5%支持；至於台南市長方面，國民黨謝龍介獲63.0%支持，民進黨陳亭妃有30.4%支持。

入口網站《Yahoo奇摩》19日至23日針對「2026台南高雄縣市長參選人已出爐，你看好誰當選？」進行網路投票。（圖／翻攝Yahoo網頁）

入口網站《Yahoo奇摩》19日至23日針對「2026台南高雄縣市長參選人已出爐，你看好誰當選？」進行網路投票。該問題下方，並附上完整說明：「2026年九合一選舉目前民進黨與國民黨兩黨皆已完成台南與高雄的參選人提名，國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆將參選高雄市長，民進黨陳亭妃與國民黨謝龍介將角逐台南市長。」

廣告 廣告

截至今天中午12時為止，已有7000人投票表態，目前民調仍在進行中；據目前民調數字顯示：

入口網站《Yahoo奇摩》19日至23日針對「2026台南高雄縣市長參選人已出爐，你看好誰當選？」進行網路投票。其中高雄市長人選目前的統計數據。（圖／翻攝Yahoo網頁）

高雄市長人選方面，國民黨柯志恩獲74.2%網友支持，民進黨賴瑞隆有17.5%支持；其他1.8%；回答不知道/沒意見為6.5%。

台南市長人選方面，國民黨謝龍介獲63.0%支持，民進黨陳亭妃有30.4%支持；其他1.3%；回答不知道/沒意見為5.3%。

入口網站《Yahoo奇摩》19日至23日針對「2026台南高雄縣市長參選人已出爐，你看好誰當選？」進行網路投票。其中台南市長人選目前的統計數據。（圖／翻攝Yahoo網頁）

延伸閱讀

違法亮票遭判55天拘役 趙少康：沒被關過！考慮是否繳罰金

趙少康去年726亮票 一審判處拘役55日、緩刑2年

趙少康大罷免亮票遭北檢起訴 羅智強批：司法追殺