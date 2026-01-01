2026卜卦朝野僵局 郭正亮：鄭麗文應號召縣市長共同表態

前立委郭正亮在今（1）日中天節目「大新聞大爆卦」中提到，有老師為2026卜卦，卜了蹇卦，所以他認為朝野就是僵局，不必對賴清德有期待，同時呼籲國民黨主席鄭麗文應該號召黨籍縣市長，共同站出來對《財劃法》表態。

郭正亮。(圖/中天新聞)

郭正亮說，陳鳳馨訪問李咸陽老師，對2026做一個卜卦，他卜了一個蹇卦。蹇卦是前有險，行徑受阻，進退兩難，不宜躁進，宜止宜守，求助賢能，等待時機。所以他認為，上半年就是僵局。

郭正亮指出，昨天夏立言在批評賴清德，他覺得夏立言講的蠻對的。夏立言說自己觀察了一年多，覺得賴清德就是擇惡固執，所以賴清德一旦定了調，即便對台灣有傷害、對台灣人民有傷害，也堅決不退，不認錯、不認輸，槓到底。夏立言說，不用對賴清德有期待，應該反過來問，在野黨能不能聰明的、有策略的去說服民眾，讓民眾知道目前問題的關鍵。

(圖/中天新聞)

郭正亮表示，已經有很多網友在批評，《財劃法》是這次總預算不能付委的重要原因，為什麼國民黨的14個縣市長不站出來？不覺得很奇怪嗎？「你們為什麼不站出來？」他覺得簡直莫名其妙。

郭正亮指出，《財劃法》叫立委辯護，那是隔一層。大家可以看到立委去講志願役加薪，理所得當，所以講的蠻有力量的。他質疑，國民黨的縣市長為什麼不出來講？雖然各自有講，但就是要集體站出來。

郭正亮認為，鄭麗文主席應該號召縣市長出來表態，弄個說帖，事實上就是1兆4000億元，比起民進黨以前提的版本1兆2000億元，也才多2000億元，到底賴清德在卡什麼。

