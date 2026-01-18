2026卡神必看！3大情境、19張卡 懂刷幫你賺到百萬點數！

財經中心／師瑞德報導

袋鼠金融解析2026年刷卡策略，國內消費透過「權益切換」與「數位帳戶綁定」兩大功能，最高可獲10%回饋。海外旅遊掌握「實體店加碼」與「指定國家任務」，回饋率直衝13%。網購與行動支付選用「訂閱升級」或「新戶加碼」功能，最高享7.5%。掌握3大情境與19張卡精準切換，讓2026年每筆支出都變神回饋，助你省錢一整年，甚至賺到百萬點數！（AI製圖）

國內消費怎麼刷？這五張卡讓你回饋賺飽飽

國內一般消費是信用卡使用最頻繁的場景，從超商、餐飲到百貨與交通支出，幾乎天天都會刷到。尤其通路廣、限制少的卡別，成為多數消費者的主力卡，袋鼠金融也首推五張2026年綜合型神卡。

永豐DAWHO現金回饋卡（大戶卡）在今年做了大變動，成為新一代神卡，不用切換、不用選通路，適合小資無腦使用。若為大大等級，享有最基本的國內1%、國外2%現金回饋無上限；大戶等級則有國內3.5%、國外4.5%，但須注意加碼的2.5%有每月400元回饋上限，刷16,000元就封頂；若升格大戶Plus用戶，並綁定數位帳戶自動扣卡費、申請數位帳單，即可享有國內5%、國外6%，加碼的4%也有每月1,000元的回饋上限，每月可刷25,000元！

廣告 廣告

滙豐Live+現金回饋卡一般消費享有0.88%回饋，在餐飲、購物、娛樂加碼通路消費則有3.88%回饋，回饋上限為每月888元！若綁定滙豐帳戶自動扣繳加碼1%，於精選國家包含日本、新加坡、馬來西亞等國餐飲消費再也加碼1%，最高可多達5.88%！如果想要無腦刷現金回饋，滙豐現金回饋御璽卡享有國內1.22%、海外2.22%現金回饋，現金回饋無上限，是全力衝一般消費的好選擇！袋鼠金融也和滙豐獨家合作，新戶只要於1月31日前透過袋鼠專屬連結申請滙豐信用卡，核卡後30天內一般消費達5,000元就享好禮多選一，包含Marshall藍牙耳機Travelfox 28吋旅行箱和摺疊收納手推車、FUJIFILM拍立得、American Explorer 30吋行李箱、全聯電子禮券2,200元。

若習慣「切換刷」信用卡機制、願意精算每日回饋的消費者，則可選擇台新Richart卡，七大切換方案共60大通路可享有最高3.8%台新Point回饋，其中消費者最常用的LINE Pay回饋2.3%台新Point，保費免切換也享有1.3%回饋。2月28日前透過袋鼠金融專屬連結申辦，核卡30天內累積消費滿NT$3,000，即贈好禮全聯電子禮券1,800元、American Explorer行李箱、Bruno熱壓三明治機，以及SONY藍牙喇叭四選一。

最後，國泰世華CUBE卡也是「切換刷」信用卡的熱門首選，享最高3.3%小樹點回饋無上限，可切換樂饗購、趣旅行、玩數位、集精選四大權益，在國內有諸多通路，包括百貨、超商、量販、外送、餐廳、影音串流，慶生月還可享最高10%小樹點回饋。小資族群有基本3%回饋條件，3.3%回饋則須為國泰財富管理貴賓。

2026 刷卡攻略大公開！袋鼠金融解析三大情境：國內靠權益切換與數位帳戶加碼衝 10% 回饋；海外實體店與指定任務最高享 13% 優惠；網購支付透過新戶加碼與訂閱制直上 7.5%。掌握 19 張神卡特點，精準切換權益，讓每筆消費都化為實質回饋，輕鬆幫自己賺到百萬點數！（圖／袋鼠金融提供）

出國旅遊刷卡不心痛 海外消費最高享13%回饋！

買好今年出國旅遊的機票嗎了？選對信用卡回饋省更多！中國信託uniopen聯名卡海外回饋很有感，享基本回饋3%及實體店加碼8%，每月回饋上限500點，且免登錄、無最低消費，出國刷卡就有11%！永豐幣倍卡國外一般消費為2%回饋，申請電子帳單並完成帳戶自動扣繳卡費設定，海外實體交易加碼4%回饋，回饋上限300元。若是新戶，三個月內在日韓越泰消費加碼後最高到10%回饋！

第一銀行iLEO卡國外一般消費為2%回饋，每月上限500元。外幣再加碼1%回饋上限200元，最高3%回饋。如果是新戶則再加碼10%回饋，享最高13%回饋！星展eco永續卡在日本、韓國、新加坡、泰國、歐美國家享有5%現金回饋，每月回饋上限為600點，要注意的是海外回饋限使用實體卡。3月31日前，中國信託LINE Pay信用卡在日本、韓國、泰國、美國實體店面消費享有5%回饋，需登錄活動，回饋上限450點。

根據交通部觀光署公布的數據顯示，去年國人最常出國的目的地為日本，就佔了所有國家的35%，共計超過600萬人次！今年也規畫前往日本滑雪、賞櫻了嗎？袋鼠金融再加碼分享兩張旅日神卡：玉山熊本熊卡在日本一般消費享有2.5%現金回饋無上限，在指定商店消費，還能享有最高8.5%現金回饋，包括交通卡加值、藥妝店、遊樂園等，讓你在日本旅遊輕鬆消費，還能把回饋拿好拿滿！

但注意需申請電子帳單，並綁定玉山帳戶自動扣繳卡費。另外，使用玉山Wallet在日本PayPay消費，最高享5%優惠，含日本PayPay消費3.5%、免收1.5%國外交易服務費，每季回饋上限100元。

聯邦吉鶴卡也是日本旅遊回饋的首選之一，透過日幣消費享有2.5%回饋無上限，透過以下指定任務，即可享有11%回饋！包含：一、登錄Apple Pay綁定消費活動加碼1.5%。二、上一期帳單達3萬元再加碼1%。三、新戶消費加碼3%。四、日本指定熱門商店消費加碼3%，包括超商、樂園、百貨公司、量販店，全都拿就可享有11%回饋，但需注意加碼的8.5%皆有回饋上限。

2026 刷卡攻略大公開！袋鼠金融解析三大情境：國內靠權益切換與數位帳戶加碼衝 10% 回饋；海外實體店與指定任務最高享 13% 優惠；網購支付透過新戶加碼與訂閱制直上 7.5%。掌握 19 張神卡特點，精準切換權益，讓每筆消費都化為實質回饋，輕鬆幫自己賺到百萬點數！（圖／袋鼠金融提供）

網購、行動支付族必看！選對卡回饋再升級

民眾消費習慣轉往線上，若想同時涵蓋網購和行動支付消費，首選第一銀行iLEO卡，在行動支付和網購通路享有2%回饋，包含LINE Pay、街口支付、momo、蝦皮、外送平台等，且指定行動支付當月消費1,000元再加碼1%，共可享有3%回饋，若為新戶則再加碼10%回饋，總計最高是13%！3月31日前透過袋鼠金融專屬連結首申辦，核卡後60天內累計消費滿NT3,000元以上，即可獲得袋鼠金加碼好禮3選1：全聯電子禮券800元、KINYO多功能料理鍋，以及DISEGNO 26吋旅行箱。

滙豐匯鑽卡主打網購、行動支付與外送權益，在指定行動支付、國內外網購平台、串流影音平台消費，享有最高3%回饋，回饋上限為每月2,000元。指定行動支付包括街口支付、Paypal，網購外送包括momo購物網、Uber Eats。

玉山Ubear卡綁定e化帳單，即享有指定網路消費最高3%現金回饋，其中有2%回饋上限每月200元、國內外一般消費享1%現金回饋無上限。指定網路消費包含行動支付、網購、網站消費等。

此外，玉山Unicard，包含LINE Pay、全支付、街口支付、悠遊付等八大行動支付在內的百大通路都有回饋。提供三種切換方案，基本的「簡單選」有3%回饋，「任意選」則可挑選8家通路，享有最高3.5%回饋，兩個方案的每月回饋上限皆為1,000點e point。

「UP選」是訂閱升級制度，花費每月149點e point即可升等，在百大通路享有最高4.5%回饋，每月回饋上限5000點。如為新戶，則再加碼3%回饋，因此能享有最高7.5%回饋！6月30日前，不分新舊戶，透過袋鼠金融專屬連結首次申辦，核卡後30天內消費滿999元即贈玉山e point 200點。

若網購為主力消費，可考慮聯邦銀行LINE Bank聯名卡在網購、遊戲、影音串流平台享4%回饋，其中加碼的3%每月回饋上限300元。滙豐Live+現金回饋卡在購物通路，包括百貨、網購平台消費，可享有3.88%回饋，每月回饋上限為888元，大約每月可刷29,600元左右封頂，完成自動扣繳任務再加碼1%回饋，每月回饋上限200點。

水電瓦斯、電信費也能回饋！固定支出別再白刷

繳電信費首選第一銀行iLEO卡！在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦國際消費享有2%現金回饋，每月回饋上限NT$500。使用聯邦銀行綠卡代扣水、電、瓦斯費、電信費、路邊停車費即可享有1%回饋，每月回饋上限100元。

用台新街口卡，在街口支付內繳水電、瓦斯，以及中華電信費，享有0.15%街口幣回饋無上限，當月繳費交易滿1,000元，再享2%回饋，每月回饋上限20元；若每月前10,000名繳費滿1,000元且完成領券，再加碼送30元，等於加碼回饋3%。

2026 刷卡攻略大公開！袋鼠金融解析三大情境：國內靠權益切換與數位帳戶加碼衝 10% 回饋；海外實體店與指定任務最高享 13% 優惠；網購支付透過新戶加碼與訂閱制直上 7.5%。掌握 19 張神卡特點，精準切換權益，讓每筆消費都化為實質回饋，輕鬆幫自己賺到百萬點數！（圖／袋鼠金融提供）

更多三立新聞網報導

年底就懂！力積電585億P5廠賣美光 黃崇仁至員工信「1」承諾曝光

台積電變美積電？經濟部「緊急聲明」

為國舉才！學測EUV微影技術入題 網笑：答對直接發台積電 Offer

護航神山！經濟部掛「5大」保證 台積電絕對根留台灣

