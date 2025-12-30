2026危機預言曝光！龍婆2026預言再起 台海局勢、戰爭與外星文明引發全球關注
隨著2025年進入尾聲，外界對未來一年的全球局勢充滿關注，已故保加利亞知名預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）過去曾因多項預言被指與重大事件吻合，其針對2026年的相關說法，近期再度被外界翻出，引發網路熱議。
根據英國媒體《鏡報》The Mirror整理的資料，巴巴萬加對2026年的預言被形容為「極度不安的一年」。在自然層面，她預見地震、火山爆發與極端氣候交互發生，形成具破壞力的連鎖效應，可能對全球約8%的地區造成嚴重衝擊。雖未點名具體地點，但相關描述被解讀為全球性災難風險升高。
在地緣政治方面，最受關注的預言之一，指向第三次世界大戰的可能性。部分解讀認為，她曾提到大陸將對台灣採取「決定性行動」，並可能引發區域衝突擴大，進而牽動美國與俄羅斯等主要強權捲入對抗，導致全球政治與安全局勢急遽升溫。相關說法在台海局勢備受關注的背景下，再度引發討論。
伴隨軍事衝突的，是對全球經濟的悲觀預測。巴巴萬加被指曾預言，2026年前後可能出現大規模金融動盪，類似全球性經濟危機，內容包括貨幣體系失衡、高通膨，甚至股市崩盤，對現行經濟秩序造成嚴重衝擊。
除戰爭與經濟危機外，她的預言中也包含具高度爭議性的內容。相關紀錄指出，巴巴萬加認為人類將於2026年11月首次與外星智慧生命接觸，一艘大型不明飛行物將進入地球大氣層，象徵人類可能正式與未知文明建立聯繫。該說法未說明外星文明的意圖，被不同解讀者賦予警示或轉機的想像。2026危機預言曝光
此外，部分整理版本也提及她對俄羅斯政局的預測，指現行領導體制可能在2026年前後出現重大變化，並由一名被稱為「大師」的神祕人物接替，進而改變全球政治版圖。這類說法同樣缺乏具體細節，卻在國際局勢緊張之際引發關注。
儘管上述內容多屬預言與傳言，缺乏科學驗證，巴巴萬加過去部分預測曾被認為與歷史事件有所呼應，使其言論持續受到媒體與網友討論，也反映出全球社會在不確定年代中，對未來風險的集體焦慮。
CTWANT提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
看更多 CTWANT 文章
曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平
曹西平辭世乾兒子心碎求助 龍千玉證實三哥將授權處理後事
曹西平生前悲嘆「沒家人」！4兄弟對失智父不聞問 姪子女同樣冷血
其他人也在看
曹西平哥哥首發聲！ 人趕回台灣⋯聲明只要求2點
曹西平30日傳出猝逝，乾兒子Jeremy一早證實此事，乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。晚間曹西平的哥哥曹南平首度發聲。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 60
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 7 小時前 ・ 8
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 13
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 31
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 5 小時前 ・ 24
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 9 小時前 ・ 19
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 43
MLB》旅美1年止步？菅野智之遭美媒毒舌：恐剩小聯盟約
前讀賣巨人王牌投手菅野智之的旅美夢想是否會「一年止步」？隨著今年球季結束，菅野智之正式成為自由球員，雖然他首年就繳出雙位數勝投，但偏高的防禦率與挨轟率，讓美媒對他的評價相當兩極。更有當地媒體直言，金鶯隊完全沒有理由優先續約，菅野若想留在美國，恐怕只能領一張「小聯盟合約」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔
曹西平出道逾40年，以有話直說、嗆辣直率的風格深受觀眾喜愛，近日卻驚傳離世消息，震撼演藝圈，也讓不少粉絲難以接受。消息曝光後，各界好友紛紛表達哀悼之意，與曹西平有多年交情的吳宗憲，今（30）日也首度對外回應，談及這位老友時一度哽咽，情緒難以平復。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 13