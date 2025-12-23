2026危險了？傳奇投資家示警「史詩級崩盤」 美國、日本都難逃

財經中心／倪譽瑋報導

長期觀察政治與財政走向，近日國際知名投資家吉姆‧羅傑斯（Jim Rogers）發表看法，2026年可能成為經濟方面的「大暴落之年」，他點出日益增加的「國債」，債務不斷膨脹，還錢的問題一直被推遲，最終恐難逃財政崩潰。除預估2032年國債飆到50兆美元的美國，還有以債刺激經濟的日本都得小心。

日本靠債刺激經濟 Jim Rogers示警長期危機

綜合外媒報導，羅傑斯以日本為例，他對該國的處境感到憂心，雖政府主張「負責任的積極財政」，但本質上是依賴擴大財政支出來刺激經濟，羅傑斯認為，短期內確實有成效，但從長遠來看，只會讓問題更加嚴重。當一個政府為減稅、物價對策而不斷發行赤字國債時，長期下來利率勢必上升，「怎麼還錢」的關鍵問題一直沒解決。

羅傑斯表示，從歷史經驗來看，一個人口持續減少、債務不斷膨脹的國家，「最終幾乎沒辦法避免財政崩潰的命運」。聚焦的日本，在這樣的模式下，市場是否會持續信任日圓與日本國債？值得留意。他也直言，日本不要捲入美中對立，畢竟無法保證貿易戰不會演變成軍事戰爭。

美國國債飆高藏隱憂 投資人如何自保？

在美國方面，2025年8月時羅傑斯提到，美國債務總額已破36兆美元，若繼續擴張國債，恐在2032年飆到50兆美元、債務佔GDP比率破135％，可能重演1976年的「英國債務危機」。羅傑斯也說，新冠疫情後，各國債務大幅膨脹、多以達極端水準，因國債問題而引爆的風險不容輕忽。

羅傑斯補充，他警告的時間點未必絕對精準，但須留意存在的「結構性問題」，建議投資人提早做好準備。他認為，投資人須為極端情境，如金融管制、存款限制等先行準備，美元雖是相對安全的資產，但建議考慮將部分資產分散到瑞士等海外地區。

