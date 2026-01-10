「2026原民好市 臺北迎春」 1/10盛大登場

記者鍾和風/高雄報導

原民會於今（10）日至11日，在臺北車站中央廣場（東半場）舉辦「2026 原民好市－臺北迎春」，集結市集展售、文化展演與數位行銷，打造兼具節慶氛圍與文化深度的原住民族產業平台。

原民會曾智勇Ljaucu．Zingrur主委為現場攤商加油打氣。(圖/鍾和風)

原民會表示，本次活動瞄準歲末年終的送禮與採買旺季，特別選在人潮匯聚的臺北車站，希望透過高流量場域，有效提升原住民族品牌能見度並帶動實質買氣。現場精選45家原住民族業者，展售內容涵蓋文創工藝、農特產品、設計選物及年節伴手禮，更推出「年節限定組合」，全方位滿足民眾的採購需求。

此外，現場特別規劃「原氣新春福袋」集點活動以刺激買氣，原民會期盼透過「原民好市」，持續拓展產業通路，讓更多民眾在農曆春節前夕，認識並支持優質的原民好物。

【活動資訊】

活動名稱：2026原民好市 臺北迎春

活動時間：115年1月10日（星期六）至1月11日（星期日）

活動地點：臺北車站中央廣場（東半場）

更多資訊：搜尋「看見太陽」（https://explorethesun.tw/）官網

