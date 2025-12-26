2026去日本泰國旅遊注意 明年「旅遊稅最多漲10倍」

愈來愈多地方政府選擇透過調高或新設旅遊稅來回應環境承載、基礎建設與居民生活成本的壓力。（示意圖／翻攝自pixabay）





計畫在2026年出國旅遊的民眾注意！隨著「過度旅遊」（Overtourism）問題在全球多個觀光城市持續發酵，愈來愈多地方政府選擇透過調高或新設旅遊稅來回應環境承載、基礎建設與居民生活成本的壓力。民眾規劃行程與訂房時，應特別留意價格是否已包含地方稅或城市稅，並預留彈性預算，以免旅途臨時超支。

根據《商業內幕》彙整報導，從亞洲的京都、泰國，到歐洲的巴塞隆納、愛丁堡與挪威北部，多個熱門目的地已陸續拍板，將在2026年起向旅客收取更高費用，無論是住宿、入境或觀光相關支出，旅遊成本勢必水漲船高。

日本京都長年位居台灣旅客最愛城市之一，但這座古都也同時承受龐大的觀光負荷。京都市政府宣布，自2026年3月1日起將實施新版住宿稅制度，並依每晚房價採取更細緻的分級徵收。價格較低的住宿稅額大致維持或小幅調升，但高檔與奢華型住宿成為本次調整的重點。若每晚房價超過10萬日圓，旅客需負擔的住宿稅將一口氣提高至1萬日圓，漲幅高達十倍。京都市預估，新制上路後每年可為市庫帶來逾百億日圓收入，將用於觀光管理與公共設施維護。

泰國政府多年來討論的「旅客入境費」也終於塵埃落定，根據規劃，2026年年中起，搭乘飛機入境的外國旅客將被收取300泰銖費用，經由陸路或海路入境者則收取一半。泰國政府表示，這筆費用將用於旅客保險與觀光設施改善。由於旅遊業是泰國經濟的重要支柱，相關政策一再延宕，如今在觀光復甦與財政需求交錯下，正式啟動時程。

歐洲同樣掀起增稅浪潮，西班牙巴塞隆納近年因遊客過多引發居民反彈，抗議聲浪不斷。加泰隆尼亞自治區政府已修訂相關稅制，規劃自2026年4月後，針對五星級飯店及高端住宿的地區旅遊稅加倍徵收，每晚稅額將從3.5歐元提高至7歐元。這項措施原本預計提前實施，卻因政治與產業考量延後，如今拍板定案，正值當地反過度旅遊情緒持續升溫之際。

英國蘇格蘭首府愛丁堡也即將加入課徵觀光稅的行列，市議會宣布，自2026年7月24日起，旅客入住飯店或合法住宿時，前五晚需額外支付房價5%的費用。官方指出，這筆新增收入未來將用於改善城市基礎建設、公共服務與旅遊管理，預估到2029年，每年可為城市帶來可觀財源。

北歐的挪威則採取較為彈性的作法，挪威國會通過新法，授權地方政府可自行決定是否向旅客徵收最高3%的旅遊稅，範圍涵蓋郵輪與各類住宿。並非所有城市都必須實施，但旅遊壓力較大的地區可提出申請。目前以極光聞名的特羅姆瑟與羅弗敦群島已率先表態加入。官方指出，挪威近年夏季旅遊人次屢創新高，部分地區已出現明顯承載壓力。對旅客而言，這些費用或許單筆不高，但在多國、多晚累積下，仍可能讓整趟旅程明顯變貴。