2026古坑茂谷柑節2月7、8日 國道3號古坑服務區盛大登場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】迎接新春佳節，由古坑鄉公所主辦的「2026古坑茂谷柑節」將於2月7日、8日於國道3號古坑服務區熱鬧舉行。活動規劃古坑在地各類柑橘展售、鹽烤茂谷柑品嚐、「集點換好運」、現場手寫春聯贈送等豐富內容，邀請全國民眾在過年前的週末行經國道3號時，停靠古坑服務區，選購當季最新鮮、最具年節意象的茂谷柑，無論祭拜、送禮或自用都十分合適，一同感受冬末春初古坑大地孕育的甜美滋味。

2026古坑茂谷柑節2月7、8日於國道3號古坑服務區盛大登場。（圖／記者洪佳伶攝）

「2026古坑茂谷柑節」宣傳記者會於2月4日在北港朝天宮隆重舉行，以象徵豐收與吉祥的金橘色茂谷柑敬獻天上聖母，結合祈福儀式與創意農產展演，為活動揭開序幕，也為新的一年祈求風調雨順、產業興旺。雲林縣政府副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、北港朝天宮董事長蔡咏锝、農糧署中區分署副分署長徐惠瑩及多位地方民意代表、農會代表與在地農民，共同為茂谷柑節活動宣傳造勢。現場特別安排「發財錢母過爐祈福儀式」，將活動宣導品恭送過爐加持，象徵在天上聖母庇佑下，將好運、平安與財氣分享給參與活動的民眾與在地農民。

雲林縣政府副縣長謝淑亞表示，古坑茂谷柑品質優良、風味香甜，是雲林縣重要的代表性農產之一。縣府持續透過節慶活動與通路行銷，協助農民拓展市場、提升品牌能見度，期盼讓更多消費者認識古坑、支持在地農業，也讓農民的辛勞獲得實質回饋。

古坑鄉長林慧如表示，茂谷柑不僅是古坑重要的農產代表，更凝聚了農民一整年的辛勤付出。此次選在北港朝天宮舉辦記者會，透過虔誠祈福儀式，象徵將大吉大利與滿滿祝福在過年前送給全國民眾，也誠摯邀請大家到國道3號古坑服務區走走，感受茂谷柑圓潤飽滿、喜氣洋洋的年節氛圍。

北港朝天宮董事長蔡咏锝表示，朝天宮長期支持地方產業與農業發展，茂谷柑節結合信仰文化與在地農產，不僅為農民祈福，也讓民眾在新春前夕感受傳統文化的溫度。期盼透過過爐祈福儀式，將平安、財氣與祝福傳遞給每一位參與活動的民眾。

「2026古坑茂谷柑節」活動期間，除農創市集與精彩舞台表演外，並同步推出「集點換好運」活動，民眾於市集消費滿100元即可獲得1點，集滿3點可兌換發財錢母與柑甜紅包袋，集滿5點再加贈限量春聯一幅，數量有限，換完為止，讓民眾在採購優質農產的同時，把滿滿祝福與好運一併帶回家。