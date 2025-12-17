2026古裝新劇《恩愛的盜賊大人》1/3上線！文相敏X南志鉉上演「身體靈魂交換」...共譜奇幻羅曼史！

【文/少女心文室】2025倒數不到半個月即將結束！眾多2026年1月新劇陸續展開宣傳啦！其中一部1月新劇《恩愛的盜賊大人》在近日陸續公開劇照、海報、預告等內容！《恩愛的盜賊大人》由文相敏、南志鉉主演！由Studio Dragon主辦的第2屆電視劇劇本大賽優秀獎得主李善編劇執筆與《太太為什麼給男僕吃肉》的導演咸英傑合作打造，確定將在2026/1/3上線！

《恩愛的盜賊大人》文相敏、南志鉉海報

《恩愛的盜賊大人》由文相敏、南志鉉主演！該劇是一部古裝奇幻浪漫喜劇，故事背景設定在朝鮮時代。劇情主要講述女主角「洪恩祖」是一名義賊，專門偷取貪官富豪的財物，將利益分給百姓。男主角道月大君「李烈」是一位知名的追捕官，立志抓住這名神出鬼沒的盜賊。在某次追捕中，兩人意外互換靈魂，從此開始了一段既爆笑又充滿誤會、理解與情感的冒險旅程。在互換身份的過程中，他們逐漸看清對方的真心，並一起守護百姓與彼此的愛情。

《恩愛的盜賊大人》南志鉉、文相敏劇照

30歲童星出身的南志鉉以甜美形象著稱，演出不少愛情劇包括《購物王路易》、《奇怪的搭檔》、《百日的郎君》、《來魔女食堂吧》、《小女子》、《好搭檔》等劇展現多變的樣貌，而南志鉉將在最新作《恩愛的盜賊大人》飾演「洪恩祖」身份為朝鮮時期的義賊，出身貴族與奴婢之間的家庭，為百姓竊取貪官財物，隱瞞其女性身份，因故她與追捕她的道月大君李烈發生「身體靈魂交換」，兩人展開了一段充滿誤會與浪漫的冒險。

《恩愛的盜賊大人》南志鉉劇照

25歲文相敏過去演出網劇出道，2021年出演《以吾之名》嶄露頭角，2022年演出《王后傘下》打開演員知名度！之後陸續出演《放學後戰爭活動》、《不可能的婚禮》、《凌晨兩點的灰姑娘》等電視劇作品，這次睽違4年再度回歸古裝劇，主演《恩愛的盜賊大人》飾演「道月大君 李烈」為朝鮮王朝的大君，外貌出色，身材修長，以偵探才能聞名，致力於追捕洪恩祖，在與她發生身體靈魂交換後，李烈開始重新認識自己與洪恩祖，並逐漸陷入愛情！文相敏與南志鉉「身體靈魂交換」共譜奇幻羅曼史，《恩愛的盜賊大人》2026/1/3上線首播！

《恩愛的盜賊大人》文相敏劇照

