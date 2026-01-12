2026台中十大伴手禮 揭曉

2026第17屆台中市十大伴手禮票選活動頒獎典禮。

「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單於11日隆重揭曉，並在中市政府廣場舉行頒獎典禮。市長盧秀燕致詞時表示，台中市不僅是今年全台率先啟動伴手禮選拔的城市，更透過連續17年舉辦的不懈堅持，成功讓「台中十大伴手禮」成為全台灣最具代表性且與公信力的官方選拔活動。

盧秀燕巧妙形容，「台中有兩半」：一半是名揚全台的「十大伴手禮」；另一「半」則是引領全球的「半導體」產業。台積電、美光等巨頭皆深耕台中，展現市府在拚經濟的道路上的努力不懈，全力打造台中「富市好生活」！

盧秀燕表示，今年選拔競爭非常激烈，業者除須經過專業評審團嚴謹評選，更要在全民網路與現場票選機制中脫穎而出，恭喜得獎店家過關斬將、突破重圍，在號稱「史上競爭最激烈」的此屆選拔中從215家業者中脫穎而出。

工策會表示，這屆首獎糕餅烘焙組分別為拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

首獎特色文創組分別為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天果子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。此外，此屆共有100家店家獲頒「好禮標章」，工策會也向所有入圍及得獎品牌表達肯定，大家都是台中產業的驕傲！