2026台中夏日馬戲節將登場 演出陣容堪稱「夢幻級聯動」

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「二０二六台中夏日馬戲節」定二十七日登場，文化局長陳佳君表示，今年演出陣容堪稱是「夢幻級聯動」。（記者鍾麗如攝）

「二０二六台中夏日馬戲節」定二十七日登場，文化局長陳佳君今天表示，今年演出陣容堪稱是「夢幻級聯動」，包含澳洲女子馬戲「ＹＵＣＫＣｉｒｃｕｓ」及即興喜劇天團「嚎哮排演」脫口秀，且是免門票就能看，邀請民眾相揪來台中公園體驗馬戲與喜劇的雙重魅力、

今年活動由市府文化局與在地ＴａｉｗａｎＴｏｐ演藝團隊「創造焦點」共同打造，十一日召開記者會，陳佳君、運動局長游志祥、南區區長李美麗、創造焦點團長李仕洋、搏逗兄弟團長周鈞翔、馬戲之門藝術總監楊世豪、優尼克當代馬戲團副團長蔡宏義、一口純淨創辦人吳宗霈及台中市黎明四季藝術幼兒園長許紋華等人都出席。

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陳佳君指出，透過舉辦馬戲節慶活動，不僅提供國內外專業團隊展演與交流平台，鼓勵創作能量持續累積，更將表演藝術帶入公園、廣場及城市公共空間，拉近藝術與民眾的距離。今年除特別邀請首度造訪台中的澳洲女子馬戲夢幻隊「ＹＵＣＫＣｉｒｃｕｓ」，更集結國內頂尖團隊「創造焦點」、「馬戲之門」、「優尼克當代馬戲團」、「搏逗兄弟」及來自世界各地的馬戲藝術家與雜耍好手齊聚一堂，主舞台更邀請即興喜劇天團「嚎哮排演」擔綱脫口秀幽默串場，打造一場歡笑不斷的奇幻當代馬戲派對。

李仕洋表示，今年活動不僅帶回國際級演出，也將於六月十四日下午四時展開台中街頭快閃，團隊將帶著作品「保持聯繫」驚喜現身勤美術館、勤美誠品書店與台中火車站，歡迎民眾近距離感受馬戲張力。

文化局指出，今年活動將於六月二十七日、二十八日下午四時在台中公園登場，除主舞台與多元舞台帶來高張力大型競技及不同風格的當代馬戲之外，還有適合親子同樂的馬戲工作坊，以及充滿夏日島嶼風情的風格市集。提醒民眾準備野餐墊和環保杯，共同體驗最Ｃｈｉｌｌ的當代馬戲演出。