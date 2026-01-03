2026台中市長提名16日協調 國民黨：盼採2018「台中模式」民調整合

江啟臣賀年看板。截自江啟臣臉書



記者周志豪／台北報導

迎戰2026台中市長選舉，國民黨內有布局已久的立法院副院長江啟臣，以及資深立委楊瓊瓔爭取黨提名參選。江日前受訪拋出希望黨中央盡速整合，黨也從善如流，預計16日邀江、楊兩人到黨中央協調最後整合形式。

因2018年台中市長選舉提名時，初次爭取提名的江啟臣，與當時仍是資深立委的盧秀燕最後以不公開民調形式整合成功，而被稱為國民黨內整合的「台中模式」，江也以民調差0.6%席敗，卻接受失敗退出，成就一段佳話。

特別的是，當年建立台中模式的黨組發會主委，就是現任黨副秘書長接組發會主委李哲華。

而這套「台中模式」在2026縣市長選舉提名中，已於去年底成功整合台南市長提名，宜蘭縣初步也確定將採相關模式決定最後提名人選。黨務人事預期，16日台中市長提名機制協調，也可望參考該模式推動。

黨務人士表示，16日在黨中央舉辦的協調會，除江啟臣、楊瓊瓔外，台中市市黨部主委也教受邀參與，討論看是不是用內參是民調做協調依據；若協調不成，才會啟動正是初選。

黨務人士坦言，黨中央希望以內參是民調決定人選，希望不要把事情複雜化，但還是要尊重雙方參選人討論。

