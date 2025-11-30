2026台中市長最新民調太震撼 江啟臣43.9％領先何欣純

2026台中市長選舉，民進黨已公布由立委何欣純出馬，國民黨部分則以立委江啟臣的呼聲最高。最新民調顯示，江啟臣以43.9%支持度領先何欣純的25.0%，雙方差距高達18.9個百分點。

據《CNEWS匯流新聞網》今（30）日公布的最新民調顯示，若下屆台中市長，國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，江啟臣領先何欣純18.9個百分點，還有31.1%未表態。

就「看好度」分析，該民調顯示，目前台中市民有52.7%看好江啟臣會當選台中市長，21.5%則看好何欣純，25.8%未表態；值得注意的是，民進黨支持者中，有57.9%看好何會當選，但也有24.2%看好江；藍、白支持者則有88.4%與77.9%看好江啟臣會當選台中市長。

國民黨目前未正式提名江啟臣參選，而國民黨立委楊瓊瓔則在28日表態，將參選黨內台中市長初選，強調「我也已經準備好了」；國民黨主席鄭麗文29日表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，第一波現任優先提名、第二波艱困選區希望年底前完成提名台中、台南的初選競爭，會透過黨的機制協調、完成提名。

上述民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

【看原文連結】