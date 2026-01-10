2026台中市長誰接班？盧秀燕首度表態：盼一月底前確定人選、安定藍營

清水玉京天公祖總廟昨日舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，立委楊瓊瓔（左三）迎接副院長江啟臣（左一）時互動良好，盡顯東道主身分。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

國民黨台中市長參選人還未出爐，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔皆有意參選，台中市長盧秀燕十日首度表態，希望黨中央一月底前確定提名人選。國民黨黨主席鄭麗文說，本就約好十六日協調，先看協調結果再說。

盧秀燕昨日上午在台中清水區出席玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典後，接受媒體聯訪表示，距離市長選舉剩下十個月，時間非常緊迫，昨日已經一月十日，馬上就要過年，她個人希望一月底前決定，既可以給參選人更多時間，也安定藍營的支持者。

盧秀燕說，江啟臣與楊瓊瓔非常優秀，具有實力，從黨內民意調查看，兩人都勝券在握，但須維持領先狀況，希望人選早日定案。

鄭麗文昨日下午回應，本來就約好一月十六日由中央黨部和江啟臣、楊瓊瓔協調，一切就依照國民黨頒布的提名辦法，先看十六日協調結果，再決定下一步怎麼做。