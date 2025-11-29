2026台中市長選戰三腳督？白委麥玉珍震撼表態：有機會就爭取

2026年台中市長選戰，民進黨日前拍板綠委何欣純出馬，國民黨方面目前有藍委楊瓊瓔表態爭取。值得注意的是，民眾黨立委麥玉珍今天被問及是否會參選2026年台中市長，她表示，有機會就爭取。

民眾黨立委麥玉珍。（資料照／中天新聞）

麥玉珍今天出席「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈抽獎活動」，她在致詞時提到，台中購物節很成功，讓台中變成一個觀光的地方，讓大家都來台灣購物、來台灣觀光遊玩，「這就是我想要做的」，在卸任後也將繼續為台中努力。面對媒體提問，是否參選2026年台中市長選戰？麥玉珍回答，有機會就爭取，看民眾黨的安排，還是看要怎麼樣，「不同領域，就有不同服務。」

民進黨立委何欣純。（圖／中天新聞）

值得注意的是，麥玉珍日前傳出有意參選下屆台中市北屯區市議員，並已在工作群組宣布，自己已向中央申請離職，目前已非南投縣黨部主委。對於這個消息，麥玉珍表示，自己確實已經請辭，至於是否要去選北屯區議員，這部分還是要看黨的安排，她甚至笑稱，「不能選台中市長嗎？」

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／中天新聞）

麥玉珍指出，目前台灣新住民約有60萬人，境外學生總數約12.3萬人，當中包括僑生和港澳生約2.8萬人，這些新住民和境外生也為台灣帶來勞動力和下一代，權益必須要維護，而台中新住民人數最多的區域，就是在北屯和西屯。

