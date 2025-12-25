2026台中市長選戰升溫 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純耶誕空戰交鋒

江啟臣特別選用盧市長背後寫著「新局啟程」的畫面，隱喻下一個8年的銜接。（翻攝自江啟臣臉書）

立委何欣純以「台灣平安」為引，痛批藍白陣營多次封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（翻攝自何欣純臉書）

在耶誕節發文中，楊瓊瓔更將「行憲紀念日恢復放假」定位為國民黨送給勞工最實質的耶誕禮物。（翻攝自楊瓊瓔臉書）

隨著2026年地方大選腳步漸近，台中市長的接班角力已進入白熱化。在耶誕節暨行憲紀念日這天，被視為國民黨熱門人選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，以及民進黨提名的立委何欣純紛紛透過社群平台發文。除祝賀節慶，三方也針對「城市願景」、「民生實績」與「國家主權」展開空戰攻防。

立委楊瓊瓔在盧秀燕就職七周年活動中，特意穿著與市府團隊一致的「白襯衫、藍長褲」亮相，傳承意味極其濃厚。她在臉書感性發文，強調這身藍白裝束象徵「守護這片藍天白雲」，並將行憲紀念日連結至在野黨推動的「4＋1」國定假日政績，重申要將「被民進黨砍掉的假」還給勞工。文末一句「準備好在更寬廣的地方領航」，企圖心不言而喻。

廣告 廣告

江啟臣則展現接班宏觀格局，他特別選用盧市長背後寫著「新局啟程」的畫面，隱喻下一個8年的銜接。江啟臣主張將台中的「幸福城」升級為「旗艦城」，更以憲政高度喊話，支持恢復行憲紀念日放假，強調這是重新找回「民主與人權保障」的根本。

面對藍營穩紮穩打的城市治理牌，已獲民進黨提名的立委何欣純則選擇拉高政治維度。她在耶誕發文中，將焦點鎖定在國防預算與國家認同，痛批藍白陣營多次封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。

何欣純更直接點名江啟臣，質疑江雖自許外交專才，但在訪美期間面對認同考量時未明確答覆，並抨擊藍營立委赴中後即回台封殺國防預算的立場。她拋出「台灣安全、台中更好」的口號，試圖將地方選戰拉升至國家主權高度。

【看原文連結】