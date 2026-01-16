2026台中市長選戰 何欣純前進南區提3大承諾

2026台中市長選戰，何欣純（左一）前進南區提3大承諾。（林弘笙攝）

2026台中市長選戰，何欣純（左一）前進南區提3大承諾。（林弘笙攝）

2026民進黨台中市長參選人、立委何欣純，16日晚間在市議員陳雅惠邀集下，於南區城隍廟舉辦「欣欣向榮」基層座談會，與地方民眾面對面交流。何欣純強調，未來市政方向將秉持「好的政策延續，不好的政策一定改善」，從健保、居住到育兒，全力回應市民最切身的需求。

陳雅惠表示，健保制度與社會住宅是市民最有感的基本保障，市府不能只喊重大建設，卻忽略年輕族群居住壓力及長輩醫療負擔，未來應持續擴大社會住宅量能，落實居住正義，爭取更多資源回到台中，讓市民對政策有感。

何欣純指出，老人健保補助「只會增加預算、不會減少預算」，以減輕年輕世代負擔；敬老愛心卡方面，未來將放寬計程車單趟補助85元的使用限制，研議共乘制度，並整合全市診所皆可使用敬老愛心卡支付醫療費用，提升長輩就醫與生活便利性。

何欣純說，全市公私立國中小營養午餐應全面免費，並提高餐費標準、強化食材溯源與安全把關，推動在地、有機、就近採購，讓孩子吃得飽、吃得好、也吃得安心；面對少子化危機，將提高生育津貼，補助朝首胎4萬、第二胎6萬、第三胎8萬元調升，並配合「468」政策擴大公托量能、調整名額分配，縮短家長排隊時間，創造讓年輕人「敢生、肯生」的環境。

何欣純強調，市府應守住公有土地，不任意出售，優先打造社會住宅、青年安心住宅、日照與共餐中心及公共停車場，打造安居樂業的城市，未來市府若有財政盈餘，一定普發現金，讓民眾共享成果。

