「2026台中最強跨年夜」完整卡司！蕭敬騰、告五人、動力火車都來了

蔡尚樺（中）18日跟babyMINT出席台中跨年記者會。（三立提供）

由三立電視及群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」今年祭出重量級卡司，晚會將由告五人開場、金曲歌王蕭敬騰倒數、動力火車跨年後首秀，還有三金歌王盧廣仲、金音樂團麋先生、金曲樂團TRASH、怕胖團等人氣卡司接力開唱。

「2026台中最強跨年夜」18日舉辦記者會，由超人氣女團babyMINT唱跳拉開序幕，帶來破億點擊洗腦神曲〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉，展現青春活力，第一次登上台中跨年舞台，表示將會有台中跨年限定版的編曲跟舞蹈，絕對讓粉絲驚艷，透露美美的跨年戰袍也已經準備好了，不管跨年夜是否會遇上寒流，團員們表示，私下已經相約好，每個人都要準備9個暖暖包禦寒，另外babyMINT還有個獨家秘招，每次上台演出前會「全員先開合跳100下」，既可以暖身開嗓又不怕冷；招牌歌曲〈LUCY〉中還有安排「健康操」橋段，跨年夜會帶粉絲一起動一動，但年輕美眉團最期待的還是能一嚐台中美食，對大甲芋頭酥、芋泥蛋糕、大腸包小腸、肉蛋土司如數家珍，台中女兒、跨年主持人蔡尚樺則是大推「夜間部控肉飯」，已想約好晚會結束後要來場女孩們的聚餐。

2026台中最強跨年夜全部卡司。（三立提供）

台中跨年除了先前曝光的蕭敬騰、動力火車、告五人、盧廣仲、麋先生、TRASH等重磅巨星之外，記者會再公布晚會全程豪華陣容；有全方位潮帥男神小樂吳思賢、搖滾樂團怕胖團、新世代男團SEVENTOEIGHT，以及PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV等16組人氣歌手與樂團，晚會並由阿Ken、蔡尚樺蟬聯搭檔主持，12月31日晚間6時起將在水湳中央公園盛大登場。

