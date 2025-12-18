「2026台中最強跨年夜」水湳登場 蕭敬騰、動力火車、告五人等16組藝人輪番開唱

台中跨年記者會各方嘉賓共同與會





台中市政府今(18)日舉辦「2026台中最強跨年夜」記者會，正式宣布跨年晚會將於12月31日晚間6時，在水湳中央公園盛大登場。市府再度集結「全國含金量最高」的豪華卡司，由金曲歌王蕭敬騰領軍，集結三金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人等16組重量級藝人輪番開唱，並於倒數時刻施放長達180秒的璀璨煙火秀，陪伴全國民眾迎接2026嶄新的第一刻。

新聞局長欒治誼公布16組「全A咖」水湳開唱

新聞局長欒治誼代表市長盧秀燕表示，台中跨年演唱會年年升級，不僅卡司含金量最高，還有最好的場地、硬體設備與整體服務品質，深受全國民眾喜愛。去年台中跨年吸引48萬人次到場，創下歷史新高，今年市府以更強大的演出陣容與更完善的規劃回應民眾期待，邀請大家再次齊聚台中，共度最精彩的跨年夜。

欒局長指出，今年台中跨年獨家邀請金曲歌王蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等橫跨不同世代與音樂風格的超人氣藝人，打造全台最具指標性的跨年舞台。除演唱會外，跨年夜還將施放180秒大型煙火秀，讓市民在水湳中央公園的開闊視野中，迎接最震撼的新年倒數。

欒局長也提到，市長特別跨局處推出「台中Hi8・全城開趴」系列活動，串聯年底到年初的八大重點盛事，從演唱會、文化活動到觀光體驗全面到位。台中年底前有五月天、年後有頑童接力開唱，誠摯邀請全國民眾不只跨年當天來台中，更可以安排兩天一夜、三天兩夜的行程，深度體驗台中的城市魅力。

記者會新生代人氣女團 babyMINT熱烈表演

「2026台中最強跨年夜」卡司陣容堅強，記者會現場同步揭曉完整演出名單，並由台中的女兒蔡尚樺與幽默風趣的小龜聯手主持，以輕快互動串聯全場氣氛。現場也特別邀請新生代人氣女團 babyMINT 帶來精彩演出，並與主持人熱情互動，提前為跨年晚會暖身，展現台中跨年兼具話題性與新世代活力。

欒局長強調，台中跨年不只是一場演唱會，更是一趟完整的城市體驗。市府規劃「文化×美食×跨年」一站式動線，白天可走訪新開幕的「綠美圖」感受城市文化新地標，傍晚前往逢甲商圈品嚐特色美食，夜晚再到水湳中央公園倒數迎新年，一次感受台中的文化、觀光與音樂魅力。

交通方面，交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會卡司堅強、預期人潮眾多，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，其中搭乘捷運最為便利。民眾可搭乘台中捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」，下車後步行約30分鐘即可抵達水湳中央公園，沿線甘肅路已規劃寬敞人行通道，足以容納大量人潮，並有交通管制措施確保行走安全。

交通局長葉昭甫說明運輸資訊

葉局長指出，市府另規劃兩條免費接駁路線，包括「市政府線」及「松竹線」，自下午5時30分起陸續發車，人滿即發，提升轉乘便利性；散場接駁則自晚間10時至翌日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，協助民眾順利返程。跨年夜捷運也將加密班次並延長營運至凌晨2時，確保散場交通順暢。

葉局長提醒，跨年當天水湳中央公園及周邊經貿園區將實施交通管制，核心區域汽、機車無法進入，也不建議自行開車前往。民眾可於出發前透過搜尋「台中跨年即時交通」，或掃描QR-Code進入專屬網站，即時查詢現場人流影像、停車場剩餘車位及大眾運輸資訊，出門前即可掌握交通狀況，省時又便利。

台中市政府提醒，跨年當天人潮眾多，請民眾提早規劃交通與散場動線，配合現場工作人員及警方指揮；無法到場的市民，也可透過電視及網路轉播同步感受跨年熱力。市府誠摯邀請全國民眾，12月31日下午6點相約水湳中央公園，在台中一起迎接2026最美的第一刻。

