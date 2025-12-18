2026台中最強跨年夜 16組「全A咖」水湳開唱

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市府18日宣布，「台中最強跨年夜」晚會將於31日晚上6點在水湳中央公園盛大登場。新聞局長欒治誼表示，台中獨家邀請歌王蕭敬騰及盧廣仲等16組A咖重量級藝人輪番開唱；並於倒數時刻施放長達180秒的璀璨煙火秀，陪伴全國民眾迎接2026嶄新的第一刻。

欒治誼指出，「台中跨年夜」是每年大家引頸期待，去年吸引48萬人次造訪創下空前紀錄，這次卡司絕不會讓大家失望，今年台中跨年獨家邀請金曲歌王蕭敬騰登台演出，並集結盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等橫跨不同世代與音樂風格的超人氣藝人，打造全台最具指標性的跨年舞台。除演唱會外，跨年夜還將施放180秒大型煙火秀，讓市民在水湳中央公園的開闊視野中，迎接最震撼的新年倒數。

《圖說》新聞局長欒治誼表示，「台中最強跨年夜」晚會將在水湳中央公園盛大登場。

交通局長葉昭甫指出，跨年夜捷運將延長服務凌晨2點，鼓勵大家以搭乘捷運為優先；另外也安排兩條接駁線，分別在市政府站以及松竹站，因應公共運輸，將布設相關人行空間確保安全。葉昭甫呼籲民眾多加利用大眾公共運輸，避免開車前往會場。

欒治誼強調，除了「台中跨年夜」外，市長盧秀燕特別跨局處整合「台中 HI 8，全城開趴」慶典活動，讓大家可以從年底一直嗨玩到明年初，深度體驗台中的城市魅力。