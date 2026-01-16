2026台中百工百業博覽會開幕 見證會展能量帶動城市經濟發展

「2026台中百工百業博覽會」盛大開幕-剪綵儀式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由台中市商業會主辦的產業與消費指標盛事「2026台中百工百業博覽會」今（16）日於台中國際會展中心盛大開幕，總統賴清德受邀到場見證台中最具規模的B2C百工百業展，並感謝主辦單位與台中市政府共同促成展會。台中市長盧秀燕亦親自出席力挺產業，並於致詞時指出，台中國際會展中心第一期工程斥資88億元由市府自籌完成，盼帶動百工百業發展，並推動第二期工程，打造台中成為重要會展城市。

廣告 廣告

市長盧秀燕致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

盧市長表示，台中國際會展中心今年迎來第一檔展覽，由台中市商業會主辦「百工百業博覽會」別具指標意義，也恭賀台中市商業會率先進駐，為會展中心揭開序幕，並祝福展會圓滿成功、百業興旺。盧市長指出，台中國際會展中心由市府自地自建，第一期工程斥資88億元、全數由市府自籌完成，歷經6年多的努力，為中部地區實現30年來擁有大型會展中心、拚經濟的重要夢想，期盼透過會展能量振興百工百業，帶動城市經濟發展。

盧市長進一步說明，會展中心於農曆年前落成啟用格外具有象徵意義，儘管建設過程中未獲中央補助、財務壓力沉重，市府仍咬牙完成工程。她也期盼未來在中央支持下，順利推動位於西側的第二期工程，將台中國際會展中心打造為全亞洲最新、規模最大的會展場域。最後，盧市長在新年將至之際，祝福各界生意興隆、財運亨通，並向現場貴賓與市民朋友致上新年祝賀。

總統賴清德致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

台中市商業會理事長謝豐享表示，這屆博覽會由台中市商業會集結50個同業公會、日本等7個國家，規劃680席以上展攤，內容多元。除深受民眾期待的年貨大展外，也整合觀光旅遊展、國際新車展示區、數位AI家電展等主題展區，歡迎民眾趕快到官網索取免費門票，展覽自今日起至1月19日止，為期4天，預計入場人次可達10萬人以上，並創造3億元消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。

「2026台中百工百業博覽會」今16日於台中國際會展中心盛大開幕。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局指出，台中國際會展中心自去年10月開始試營運，陸續成功舉辦台灣國際五金工具博覽會、台中工具機暨智慧製造展等大型專業展會，體現台中深厚的製造實力與會展能量。此次「2026台中百工百業博覽會」更是中部地區首屆、規模最大、結合產業展示與民生消費的綜合型展覽，具有重要里程碑意義。

博覽會由台中市商業會集結50個同業公會、日本等7個國家，規劃680席以上展攤，內容多元。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局補充，台中已成功讓會展經濟成為帶動外銷拓展與內需成長的重要引擎，百工百業則是支撐台灣經濟與社會穩定的重要基礎。隨著台中國際會展中心營運，將持續擴大會展經濟的外溢效益，讓市民實際感受到城市發展所帶來的經濟成果。台中在產業聚落、會展能量與消費市場上皆為關鍵角色，期許持續透過博覽會促進產業交流、帶動內需成長，讓台灣經濟持續向前。