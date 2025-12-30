2026台中跨年、雲林跨年、麗寶跨年、嘉義跨年⋯中部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看

2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，雲林跨年卡司包括韓團HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛等。「台中最強跨年夜」將在台中水湳中央公園登場，卡司包括蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH…等。麗寶樂園每年除了有華麗的煙火秀，演出藝人也相當亮眼，包括王識賢、魏如萱、宇宙人、Marz23、美秀集團等，要陪伴民眾一起熱情迎接2026！更多中部地區跨年活動將持續更新，期待更多明星藝人陪伴中部民眾一起跨年吧！

⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！

廣告 廣告

●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭

●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山

●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東

●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖

●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇

●【宅家轉台攻略】全台跨年卡司陣容、演出順序、直播平台一次看

2025-2026年 全台跨年重點卡司一次看，完整卡司請見本文與分區介紹。

2026台中麗寶跨年｜2026包你發 麗寶跨年演唱會

2026包你發 麗寶跨年演唱會。（圖／三立）

2026年麗寶樂園跨年晚會《2026包你發 麗寶跨年演唱會》由三立電視主辦，卡司包括金曲樂團宇宙人、人氣樂團美秀集團，以及潮流唱作人Marz23接力開唱，此外還有台語男神王識賢、waa魏如萱、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋等，陪伴逾十萬名遊客迎接2026！

2026雲林跨年｜電光跨年✧點亮未來

2026雲林跨年公布獨家韓團HIGHLIGHT。（圖／慢遊雲林臉書）

雲林今年跨年晚會《電光跨年✧點亮未來》確定在雲林田徑場舉辦，之前預告的「獨家韓流」出爐，正是人氣男團HIGHLIGHT！其他卡司包括「亞洲舞王」羅志祥、「靈魂歌后」艾怡良、周湯豪、舞思愛、吳卓源、AcQUA 源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組等，此外今年雲林跨年將安排半環場弧形煙火點亮夜空，有音樂有煙火，要陪伴雲林鄉親一起迎接2026！

2026台中跨年｜台中最強跨年夜

台中最強跨年夜卡司。（圖／漾台中臉書）

2026台中跨年晚會「台中最強跨年夜」將在水湳中央公園登場，繼公開首波卡司金曲歌王蕭敬騰之後，第二波卡司揭曉，包括告五人震撼開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力登場，進入2026再由動力火車熱血開唱。集結金曲、金馬話題音樂人，更凸顯台中作為大型演唱會城市的能量與魅力。

2026嘉義跨年｜迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會

嘉義跨年「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」卡司。（圖／嘉義+1 We Chiayi 臉書）

嘉義跨年晚會「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於 12/31 下午5點30分在嘉義市政府北棟大樓預定地盛大舉辦。夢幻卡司包括亞洲天王羅志祥震撼開場，還有金曲歌王許富凱、實力影后與金曲入圍歌手林美秀、金曲最佳演唱組合Crispy 脆樂團、男團ARKis與人氣團體F.F.O也將帶來熱力舞台；韓星頌樂將在倒數前登台，金曲歌王蕭煌奇則會在倒數後與市民同歡，為市民帶來最具能量的跨年夜！