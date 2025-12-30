2026台中跨年、雲林跨年、麗寶跨年、嘉義跨年⋯中部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，雲林跨年卡司包括韓團HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛等。「台中最強跨年夜」將在台中水湳中央公園登場，卡司包括蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH…等。麗寶樂園每年除了有華麗的煙火秀，演出藝人也相當亮眼，包括王識賢、魏如萱、宇宙人、Marz23、美秀集團等，要陪伴民眾一起熱情迎接2026！更多中部地區跨年活動將持續更新，期待更多明星藝人陪伴中部民眾一起跨年吧！
⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！
●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭
●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山
●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東
●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖
●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇
●【宅家轉台攻略】全台跨年卡司陣容、演出順序、直播平台一次看
2026台中麗寶跨年｜2026包你發 麗寶跨年演唱會
2026年麗寶樂園跨年晚會《2026包你發 麗寶跨年演唱會》由三立電視主辦，卡司包括金曲樂團宇宙人、人氣樂團美秀集團，以及潮流唱作人Marz23接力開唱，此外還有台語男神王識賢、waa魏如萱、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋等，陪伴逾十萬名遊客迎接2026！
時間：2025/12/31（三）20:00~01:00
地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場
主持人：楊程鈞
藝人卡司：王識賢、waa魏如萱、宇宙人、美秀集團（壓軸）、MARZ 23、許含光、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋、翁鈺鈞、瑪菲司Mavis、Breaking Bad Crew
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：三立台灣台22:00加入轉播
(2) 網路平台：三立新聞網 YouTube、VIDOL YouTube、三立電視 YouTube
2026雲林跨年｜電光跨年✧點亮未來
雲林今年跨年晚會《電光跨年✧點亮未來》確定在雲林田徑場舉辦，之前預告的「獨家韓流」出爐，正是人氣男團HIGHLIGHT！其他卡司包括「亞洲舞王」羅志祥、「靈魂歌后」艾怡良、周湯豪、舞思愛、吳卓源、AcQUA 源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組等，此外今年雲林跨年將安排半環場弧形煙火點亮夜空，有音樂有煙火，要陪伴雲林鄉親一起迎接2026！
時間：2025/12/31（三）18:00～00:30
地點：雲林縣立田徑場
主持人：閃亮DJ堯一堯、丫頭 詹子晴
藝人卡司：HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA 源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：八大綜合台 獨家轉播
(2) 網路平台：雲林縣政府 YouTube & Facebook、八大電視 YouTube
官網：https://tour.yunlin.gov.tw/wt-front/Activity/News/N000001829
2026台中跨年｜台中最強跨年夜
2026台中跨年晚會「台中最強跨年夜」將在水湳中央公園登場，繼公開首波卡司金曲歌王蕭敬騰之後，第二波卡司揭曉，包括告五人震撼開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力登場，進入2026再由動力火車熱血開唱。集結金曲、金馬話題音樂人，更凸顯台中作為大型演唱會城市的能量與魅力。
時間：2025/12/31（三）18:00～01:00
地點：水湳中央公園
主持人：阿KEN、蔡尚樺
藝人卡司：蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、小樂 吳思賢、怕胖團 PAPUN BAND、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、JUD 陳泳希、無双樂團、PALLAS 帕拉斯、Mavis 瑪菲司、DJ Double K -風情萬種KTV
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、MOD三立綜合台
(2) 網路平台：三立電視 YouTube、三立新聞網 YouTube、Vidol Youtube
(3) 影音平台：台灣大哥大MyVideo
(4) 廣播電台：好事903電台實況轉播
2026嘉義跨年｜迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會
嘉義跨年晚會「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於 12/31 下午5點30分在嘉義市政府北棟大樓預定地盛大舉辦。夢幻卡司包括亞洲天王羅志祥震撼開場，還有金曲歌王許富凱、實力影后與金曲入圍歌手林美秀、金曲最佳演唱組合Crispy 脆樂團、男團ARKis與人氣團體F.F.O也將帶來熱力舞台；韓星頌樂將在倒數前登台，金曲歌王蕭煌奇則會在倒數後與市民同歡，為市民帶來最具能量的跨年夜！
時間：2025/12/31（三）17:30~00:30
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
主持人：瑪麗、蔡昌憲
藝人卡司：MAMAMOO 頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy 脆樂團、ARKiS、F.F.O、守夜人、馬念先、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：民視台灣台（無線電視 11 台／有線電視 152 台／MOD 317 台）
(2) 網路平台：勇媽阿惠-黃敏惠 市長 Facebook 、四季線上 Youtube、四季線上APP、嘉義+1 We Chiayi Facebook
其他人也在看
台北跨年2026活動卡司、時間地點、轉播一次看！101煙火、桃園跨年、淡水跨年、新竹跨年、宜蘭跨年…轉播資訊不斷更新
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，台北跨年活動「臺北最High新年城-2026跨年晚會」公布首波藝人卡司，包括Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、王ADEN以及U:NUS，其他卡司將陸續公布。101跨年、桃園跨年、新竹跨年、新北跨年、宜蘭跨年…等活動資訊尚未公布，更多北部地區跨年活動將持續更新，陪伴民眾一起迎接2026年！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
2026跨年宅家轉台攻略！卡司陣容、演出順序、直播平台一次看
2025年步入尾聲，全台跨年晚會、活動、演唱會都已經準備好與民眾一起迎接新年！除了到現場感受跨年氣氛外，相信有不少人選擇宅在家裡，看著電視轉播或線上直播迎接2026，因此小編特地為大家準備了全台各地大型跨年晚會的轉播資訊，包括電視轉播和免費線上直播平台，以及跨年晚會卡司演出順序，讓你的跨年夜只要握緊遙控器或滑鼠，就能輕鬆追到想看的歌手演出，在家度過溫暖充實的新年！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026跨年去哪倒數？ 全台熱搜縣市排行揭曉
隨著2025年即將畫下句點，「跨年要去哪」再度成為民眾茶餘飯後的熱門話題。有人早早卡位演唱會，有人則期待在煙火下倒數迎接新一年。放眼全台，各縣市皆規劃了精彩的跨年活動，究竟又有哪些縣市最受網友關注呢？以下就來看看網友熱議的跨年縣市排行吧！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台跨年縣市」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大跨年縣市有哪些。「台北101」看煙火是跨年必做活動 「台中」豪華演唱陣容超吸睛觀察近一年網友針對「全台跨年縣市」的討論，可以發現「台北」穩坐討論度冠軍寶座。不少網友留言分享道「每一年都跟自己說，一定要去一次101倒數」、「101煙火陪伴著無數人長大」，可見台北 101 的跨年煙火早已成為跨世代的經典畫面，看101煙火是許多人跨年的必備行程。值得一提的是，去年跨年時有不少民眾將「台北天空塔」誤認為「101大樓」，因此錯過煙火施放的畫面。今年，台北天空塔便特地以「101是他→」的跑馬燈標示真正的101大樓方向，貼心舉動引發網友熱烈討論，笑稱「今年終於不會拍錯了」。聲量排名第二的「台中」則因跨年晚會的豪華卡司而廣受熱議。台灣好新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
2026跨年演唱會直播平台、跨年煙火、韓星卡司、追星地圖…全台總整理
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，陣容一個比一個厲害！蔡依林、張惠妹、五月天、蕭敬騰、告五人…從北到南星光熠熠，此外還有陸續公布的各地煙火秀，從101高空跨年煙火派對到高雄夢時代煙火、義大煙火秀、劍湖山煙火秀、花蓮星空煙火秀等，讓煙火點亮夜空，一起迎接全新的2026年！以下整理全台跨年晚會轉播資訊、追星地圖，跨年晚會時間、地點、卡司資訊懶人包一次看！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
台大可用資金逾110億均冠 慈濟大學超車明志科大奪亞軍
一所學校體質的好壞，除了註冊率外…民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年倒數三天 Wing Stars彩排勁舞「加大」青春能量
跨年進入倒數計時！「二○二六雄嗨趴」高雄跨年晚會將於卅一日晚間七時在夢時代前的時代大道盛大登場，該活動集結海內外十七組夢幻卡司，更獨家邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWONEUNBI獻唱，陣容相當堅強；台鋼雄鷹WingStars啦啦隊於今（廿九）日進行演出彩排現場洋溢滿滿青春能量，展現為跨年演出全力備戰的氣勢。(見圖)主辦單位今(廿九)日說明，WingStars彩排一登臺便火力全開，率先演出被網友譽為「超強刀群舞」的〈DancingHigh〉，成員舞步整齊劃一，成為全場焦點；接續帶來首張單曲〈Cheeritup加大〉，女孩們把球場上必勝應援的熱血精神搬上舞臺，要讓觀眾感受高雄跨年晚會「加大、再加大」的無限熱情；彩排演出後，隊長螢螢（蔡佩螢）坦言成員們起初很緊 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
年末甜食酒精過量 心血管腸胃急症飆
記者傅希堯∕綜合報導 歲末年終心血管疾病、血壓失控、腸胃不適案例明顯上升，健康管理診…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中跨年晚會交通規劃出爐 接駁車免費搭！捷運出站走行人專用道
【記者鮮明／台中報導】2026「台中最強跨年夜」將於12月31日晚上6時在水湳中央公園盛大舉行，蕭敬騰、動力火車、告五人、麋先生等超強卡司輪番開唱，預計將湧入50萬人次。台中市交通局與警察局已規劃行人專用通道、交通管制與接駁規劃，推出2條免費接駁路線，鼓勵民眾多使用公共運輸參與跨年盛會。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只有KARA！周湯豪「演唱會規格」炸翻臺北跨年 與玖壹壹神祕合作曝光
週三「臺北最High新年城-2026跨年晚會」即將登場，全卡司正式曝光，包括韓團KARA、安心亞、周湯豪、玖壹壹、蔡健雅、韋禮安、GENBLUE幻藍小熊、李千娜、美秀集團、高爾宣OSN、Bii畢書盡，以及全創作男團 U:NUS 等，眾星輪番開唱，陪伴觀眾迎接嶄新一年。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
114學年度大專校院註冊率 6校未達六成
教育部大專校院校務資訊公開平臺今天(29號)公布114學年各大專校院新生註冊率。根據最新資料顯示，114學年全臺有10所大專校院註冊率達100%，包含國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
115年文化幣擴大發放 李遠新揭：文化幣世代的權利與義務
文化部今（29）日舉辦115年度文化幣宣告記者會，行政院長卓榮泰、文化部長李遠共同宣布，明（115）年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是全國13至22歲青年每人都可以領到1200點，115年度文化幣將於1月1日上午8點正式開放領用。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
桃園跨年攻略一次看！Apink陪你迎接2026 禁攜帶行李箱進場
「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日晚間7時在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地熱鬧登場，不僅邀請金鐘得主「唐綺陽」、「KID林柏昇」、「Dora謝雨芝」三人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團「Apink」於倒數前壓軸演出，金曲樂團「宇宙人」則將會在跨年後獻唱桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不吃早餐，死於心血管疾病風險高
很多人喜歡略過早餐不吃，直接吃午餐，但最新研究指出，不吃早餐的人死於心血管疾病的風險，較常吃早餐者高87％！美國愛荷華大學流行病學的研究團隊發表此項研究，刊登在《美國心臟病學院期刊》中，研究是針對6500位40到75歲間的男女吃早餐習慣進行分析，其中59％的人天天吃早餐、25％的人偶爾吃早餐、10.9％的人很少吃，另有5.1％的人從不吃早餐。 分析從1994年到2011年至少追蹤超過17年間，過世的2318人中有619人死於心血管疾病，和天天吃早餐的人相比，從不吃早餐者死於心血管疾病的風險高出87%，很少吃早餐者死於心臟病的風險也高出59％，中風率更高達3倍，而歐洲的研究則發現，不吃早餐、睡前才吃晚餐的人，有心肌梗塞復發的風險是一般人的4到5倍。 新光醫院教學研究部副主任洪惠風提醒，心肌梗塞發病高峰是在起床前2小時和起床後6小時，通常早上空腹，會使人的「戰鬥荷爾蒙」升高，不吃早餐餓得太厲害時會更嚴重，會使人血壓升高。而睡前才吃晚餐的人會有4個危險，一是睡前的血糖會升高、影響血管硬化的三酸甘油酯升高，二是容易發胖，三是可能引起胃酸逆流，四是血壓會因夜間進食而升高，但人應該在晚上睡覺時下降常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
安心亞跨年獨留台北！火辣迎2026 周湯豪、玖壹壹倒數後壓軸登場
「臺北最High新年城-2026跨年晚會」即將登場，日前全卡司也已曝光，包括重磅卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞、潮流搖滾i人學長周湯豪、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲全能歌后李千娜、賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、情歌王子Bii畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS等，眾星輪番開唱一起度過跨年夜。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 71
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 6 小時前 ・ 7
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 4 小時前 ・ 19
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 11
曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔
曹西平出道逾40年，以有話直說、嗆辣直率的風格深受觀眾喜愛，近日卻驚傳離世消息，震撼演藝圈，也讓不少粉絲難以接受。消息曝光後，各界好友紛紛表達哀悼之意，與曹西平有多年交情的吳宗憲，今（30）日也首度對外回應，談及這位老友時一度哽咽，情緒難以平復。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 12
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 13