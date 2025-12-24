2026台中跨年在水湳 中市交通局：搭捷運、接駁車最便捷

「2026台中最強跨年夜」將於12月31日晚間6時在水湳中央公園登場，邀請蕭敬騰、動力火車、告五人、麋先生等歌手與團體輪番演出，陪伴民眾倒數迎接2026年，為提升會場周邊通行效率，市府交通局超前部署行人專用通道、交通管制與接駁規劃，並推出2條免費接駁路線，鼓勵民眾多使用捷運與免費接駁車前往會場。

交通局長葉昭甫指出，去年跨年活動吸引近49萬人次進出水湳會場，今年在既有基礎上再升級疏運措施，12月31日下午5時30分起，將啟動「市府線」與「松竹線」兩條免費接駁路線，最晚服務至晚間11時；活動散場後，接駁車自晚間10時起至凌晨1時30分持續發車，採滿載即開方式，縮短候車時間。

針對外縣市旅客，交通局建議搭乘高鐵者於高鐵台中站下車後，轉乘捷運至市政府站1號出口，依指標搭乘「市府線」接駁車；搭乘台鐵者可於松竹車站下車後，轉乘「松竹線」接駁車直達會場。

捷運部分，台中捷運公司配合活動調整班距，12月31日白天維持平日班表，尖峰6分鐘、離峰9分鐘；晚間7時起因應跨年活動，班距加密至6分30秒並延長營運至凌晨2時，將視即時人潮彈性調整，由於會場鄰近捷運綠線，民眾可於文華高中站或文心櫻花站下車後，沿甘肅路行人專用通道步行進場。

此外，交通局已協調公車業者加密班次並延後收班，23、82延、108、300、303、333、305、525及綠1等9條市區公車路線將配合調整；相關即時資訊可透過台中公車動態系統或台中GO App查詢。會場周邊亦規劃計程車乘車區，設於經貿路與敦化路口，提供民眾多元返程選擇。