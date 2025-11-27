2026台中跨年第二波卡司 告五人、麋先生、TRASH、動力火車接力開唱

《圖說》2026台中跨年公布第二波卡司─告五人。（新聞局提供）

【民眾網諸葛志一臺中報導】「台中跨年夜」將在水湳中央公園登場，繼金曲歌王蕭敬騰之後，台中市政府今天揭曉第二波卡司，由告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力登場，進入2026新的一年，再由動力火車熱血開唱。

告五人今年首度入圍金馬獎，上周風光出席典禮，令TRASH相當羨慕說，「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」動力火車也笑說，「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是老狐狸的主題曲『鳥仔』角逐最佳原創電影歌曲，但沒得到獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」但動力火車6月拿下第二座金曲獎最佳演唱組合。

麋先生今年將在台中及台南兩地演出，跨年需趕場，他們幽默說，除了各自的樂器是靈魂本體之外，「團員本人」更是必備核心要件，「只要麋先生五人到齊，就沒什麼大不了的事情」；告五人則透露因為要趕場，比較不方便吃晚餐，所以會帶一些食物充飢；動力火車也老神在在說，「今年一樣唱兩場，但距離不算近，所以還是會請團隊注意時間。」

新聞局長欒治誼表示，今年跨年演唱會自卡司公布後引發高度關注，不僅集結金曲、金馬話題音樂人，更凸顯台中作為大型演唱會城市的能量與魅力。水湳中央公園已成全台灣最具代表性的跨年場地，城市吸引力與跨年品牌現已形成正向循環，歡迎全國民眾一起來台中迎接2026。

新聞局說明，台中水湳中央公園占地67公頃，去年跨年夜一舉創下48.7萬人湧進會場，已成為全台最大戶外演唱會場地，也是全台最具人氣指標的跨年晚會。