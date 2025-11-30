2026台中選戰升溫！何欣純稱「強勁對手」 楊瓊瓔：我真的超感謝的

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔宣布投入2026台中市長初選，將與立法院副院長江啟臣競逐黨內提名；民進黨台中市參選人何欣純說，楊連任多屆的資深立委、實力堅強，如果代表國黨出線參選市長，「對我而言是一個強勁的對手」。對此，楊瓊瓔今（30日）表示，「我真的超感謝的，從政以來，每天都始終如一，感謝各界的支持與肯定，大家一起加油。」

楊瓊瓔表示，「我真的超感謝的，從政以來，每天都始終如一」，感謝各界的支持與肯定，呼籲大家一起加油。台中是一座國際科技宜居城市，大家應該團結一心、共同努力，讓市民生活更加幸福快樂，同時也特別感謝台中市長盧秀燕打下堅實基礎，讓接下來的施政能夠「好上加好」。

對於麥玉珍表態爭取參選台中市長，未來是否有可能藍白合？楊瓊瓔指出，台中市不分藍綠白，一定要好好建設地方。她從政以來每天都深入基層，始終傾聽民眾的需求，無論是公共建設或社會福利，都不會因政黨顏色而有所差別。她認為，最重要的是理念一致，而大家的共同目標，正是讓台中建設得更好、讓市民越來越幸福。此外，不論情勢如何，最重要的仍是以台中市的建設與市民福祉為最高共同目標。

至於這次參選是否感到壓力？楊瓊瓔表示，正如黨主席鄭麗文所言，國民黨將在2026年提出最適合的人選，目的是為了更好地服務鄉親、持續建設台中。她說，台中市目前有286萬人口，鄰近縣市人口多呈現下降趨勢，但台中卻持續成長，這要特別感謝「台中隊」的努力，無論是市議會或立法院的同仁，最關鍵的仍是由盧秀燕市長領軍的市府團隊，共同打下良好根基。台中不僅是一座國際科技都市，也是一座保有原始風貌、充滿人情味與溫度的宜居城市。未來會在這樣的基礎上持續向前邁進，讓台中「好上加好」。

