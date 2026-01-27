2026台北動漫節《葬送的芙莉蓮》金屬海報限量再販，錯過不再加印

2026 台北國際動漫節朝聖理由再+1！代理商Muse木棉花今（27）日公布《葬送的芙莉蓮》金屬海報將限量再販，並透露錯過這次將不會再加印販售，想收藏的粉絲得把握最後機會。

葬送的芙莉蓮金屬海報要價 2800 元（圖源：Muse木棉花）

這款《葬送的芙莉蓮》金屬海報以鋁合金材質製作，搭配色彩鮮明的高質感印刷，畫面細膩呈現由花瓣交織而成的芙莉蓮臉孔，尺寸為 W42 × H60 公分，每張售價 NT$2,800，並隨附兩對魔鬼氈貼。

2026 台北動漫節將於 2 月 5 日（四）至 2 月 9 日（一）上午 10 點到下午 6 點於南港展覽館一館舉辦，《葬送的芙莉蓮》金屬海報將在木棉花攤位精選商品區現貨限量販售，現場售完後開放預購。選擇預購宅配則需另付運費 NT$100，商品預計於四月下旬依訂單順序出貨。此外也會在線上木棉花樂園於 2 月 5 日 上午 10 點至 2月 9 日晚上 11:59 為止開放購買。