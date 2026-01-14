2026台北動漫節懶人包：時間地點門票資訊、攤位平面圖、活動一次看

寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點作品、現場活動亮點等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TiCA 之旅更加順暢！

（圖源：台北國際動漫節）

2026 台北國際動漫節 活動時間&地點

活動時間：2025/2/5（四）～2025/2/9（一）每日 10:00～18:00

活動地點：南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）

主辦單位：社團法人中華動漫出版同業協進會

2026 台北國際動漫節 門票購票資訊

【預售票】資訊

單日票120元 (限一次使用)。

販售日期：2025/12/5 ~ 2026/2/4

售票單位：

全家門市FamiPort機台、My FamiPort APP

FamiTicket 網站 (可使用文化幣，請連結購票頁面說明)

大會電子票

使用揆眾官網購票，單筆限購同一票種2張門票，無法混合票種購買。 入場請出示電子票 QR Code 供工作人員驗證。每張票僅限一人使用，不得轉讓或重複掃描，請妥善保管。 電子票 QR Code僅限於展期內使用，逾期無效。購買電子票請參閱網站之說明。

【展期票】資訊

【展期票】單日票180元 (限一次使用)。

販售日期：2026/2/5 ~ 2026/2/9

售票單位：

全家門市FamiPort 機台、My FamiPort APP

FamiTicket 網站(可使用文化幣)

大會電子票、現場可購票。

現場每日早上7：30開始售票

2/5~2/8(下午17：30現場停止售票)

2/9 (下午17：00現場停止售票)

上述門票限一次使用。

（圖源：台北國際動漫節）

備註說明

開放120公分（含）以下兒童免費入場，須由家長購票陪同；120公分以上者需購票入場。

身障、65歲以上之來賓免費，於10:30後憑證由(一號正門)入場；陪同者需購票。

貼心叮嚀

為維護自身消費之權益，請勿購買來路不明之商品，且拒絕不明人士之代購行為。

請妥善保管重要之財物。

請維護參觀品質，勿隨手丟棄垃圾或DM，讓我們同心建立良好的參觀環境，感謝支持動漫節的朋友們！

展出期間，廠商之消費時間，依照各家現場執行為準。各家廠商現場排隊狀況不一，消費來賓請配合各家廠商之執行方式。

2月9日下午，部分廠商進行撤場作業，敬請來賓斟酌是否購票參觀。

請勿夜排。

謝絕寵物入場(導盲犬除外)。

2026 台北國際動漫節 攤位平面圖

（待主辦單位公布）

2026 台北國際動漫節舞台活動整理

2/5 (四)

舞台A

10：30—12：00 開幕活動

14：30 ~ 16：00 《敗北女角太多了！》作者 雨森焚火 老師、繪師 IMIGIMURU 老師台灣首場簽名會

舞台B

12：30 ~ 14：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT 紫苑アスター、Chloe 舞台表演

14：30 ~ 16：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT SSr研修生、時空Astria、初恋Eternal、木苺FRUCTOSE 舞台表演

2/6 (五)

舞台A

10：30 ~ 12：00 《意亂情迷處方箋》漫畫家秋久テオ老師首度來台簽名會

12：30 ~ 14：00 《背叛者的情歌》作者外岡もったす老師簽名會

14：30 ~ 16：00 「知多娘。」Live表演

16：30 ~ 18：00 《卡片戰鬥先導者》聲優森嶋秀太、千春動畫問答暨簽名會

舞台B

10：30—12：00 《鬼上司・獄寺先生想被曝光。》作者あらた六花老師來台簽名會

12：30 ~ 14：00 工藤晴香聲優見面會

14：30 ~ 18：00 《PAYBACK 改過遷善》漫畫家fujoking老師簽名會

2/7 (六)

舞台A

12：30 ~ 14：00 《學生會長是女僕！》漫畫家藤原飛呂老師簽名會

14：30 ~ 16：00 《惡靈剋星》作者新翔子老師全球首場簽名會

16：30 ~ 18：00 《CARDFIGHT!!Vanguard》聲優森嶋秀太、千春、渡瀨結月開封強運王暨簽名會

舞台B

10：30 ~ 12：00 日本同人大手作者藤崎ひかり老師簽名會

12：30 ~ 14：00 《藥師少女的獨語》聲優悠木碧見面會

14：30 ~ 16：00 伊藤美來聲優見面會

16：30 ~ 18：00 「知多娘。」Live表演

2/8 (日)

舞台A

10：30 ~ 12：00 《三上與里&明里與他》漫畫家鶴亀まよ老師首度來台簽名會

12：30 ~ 14：00 《無職轉生～蛇足篇～》作者理不尽な孫の手老師簽名會

14：30 ~ 16：00 《戀上換裝娃娃》聲優直田姬奈老師見面親遞會

舞台B

10：30 ~ 12：00 《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》聲優奈波果林、宮下早紀簽名會

12：30 ~ 14：00 《臭臉表弟可愛到讓我受不了 side直樹》漫畫家高比良りと老師簽名會

14：30 ~ 16：00 《隔壁的冬歌同學只在意我》作者Irene309老師、繪師白靈子老師簽名會

16：30 ~ 18：00 《–Choco Sweetie– 》漫畫家千千夜、大小喵、小跳步老師

2/9 (一)

舞台A

12：30 ~ 14：00 《戀上換裝娃娃》聲優直田姬奈老師見面親遞會

16：30 ~ 18：00 AKB48 Team TP 林于馨、黃奕霖、黃昱燕、蘇姮羽、蔡喬茵、楊亞芸

舞台B

10：30 ~ 12：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT Karei & ooo、氧氣 みどり、稲妻莉央、Pinpinn小歐舞台演出

12：30 ~ 14：00 AKB48 Team TP 劉曉晴、蔡亞恩、張少瞳、伊 品、陳穎臻、陳以凌

14：30 ~ 16：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT 少女轉蛋、羽咲やわら、omochiおもち、白晝 U:ME舞台演出

16：30 ~ 18：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT 寒地霧日、二十一願楽、呆紫 アホコ舞台演出

2026 台北國際動漫節 廠商重點活動&參展作品整理

台灣角川「2026台北國際動漫節」首賣書單完整公開！ 3部限定版×7部特裝版 共27部人氣動漫新刊豪華登場

台灣角川今日公開「2026台北國際動漫節」超強首賣新書陣容！輕小說首選推薦──延續本篇後續人生篇章的人氣轉生奇幻《無職轉生～蛇足篇～ (3) 無職紅毯》，本次台灣角川也特別邀請到原作理不尽な孫の手老師首度來台舉辦簽名見面會；系列累積突破550萬冊、動畫第二季預定今年播放的戀愛喜劇新刊《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (10)》；由鴨志田一＆溝口ケージ打造的青春豬頭少年系列最新短篇集《青春豬頭少年不會夢到白沙灘女王＋》以及獲得「這本輕小說真厲害！」新作部門第1名、改編動畫將於今年1月開始播出的話題作《靠死亡遊戲混飯吃。(7)》都將於台灣角川動漫節會場首賣。

（圖源：台北國際動漫節）

東立出版社-2026台北動漫節‧電子書活動公佈

2026年台北國際動漫節，東立出版社除了有超強陣容簽名會，電子書城也有豐富活動，共有「現場活動」、「『付費連載專區』特別活動」與「線上特價」三種類型。

（圖源：台北國際動漫節）

《鏈鋸人》全新繪圖「閱讀系列」周邊商品 台灣首販，就在2026動漫節日本館「MARIMO CRAFT」攤位！

專營世界各國熱門IP周邊的企劃、製作與販售的日本企業「MARIMO CRAFT」，確定今年2月再度於台北國際動漫節的ICHIBAN JAPAN日本館出展，將給大家帶來在全球創下轟動票房紀錄的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的全新繪圖「閱讀系列」周邊商品。

（圖源：台北國際動漫節）

2026台北國際動漫節《推出全新Q版趴掛公仔系列－迷人的身姿與你一起上班》

ALG持續與Be come true官方授權總代理合作，販售來自日本FURYU hololive prodution 的各系列官方熱門商品！正版授權的FURYU商品，能在2026年2月時，於2026台北國際動漫節會場中的【ALG-Vtuber】攤位上找到並購買──各人氣Vtuber絨毛手偶娃娃、絨毛趴姿娃娃，以及最新品《超人氣Q版趴掛公仔》系列商品！

（圖源：台北國際動漫節）

26台北國際動漫節首日閃星演藝攜台灣日系偶像活力登場

在今年26台北國際動漫節閃星演藝將帶領旗下三組團體；出道四年今年四周年專場挑戰Zepp New Taipei的木苺FRUCTOSE。閃星演藝第二組團體人氣和舞台實力頂尖存在的初恋Eternal。綜藝和歌唱實力信手拈來的時空Astria，還有以培育新人為目的的團體SSr研修生。超強的陣容希望能在活動首日的大會舞台，帶給現場每一位現場蒞臨的觀眾們最精彩的舞台演出。

【時空Astria】（圖源：台北國際動漫節）

【初恋Eternal】（圖源：台北國際動漫節）

【木苺FRUCTOSE】（圖源：台北國際動漫節）

東立出版社-2026台北動漫節‧簽名會訊息公佈 《敗北女角太多了！》 作者 雨森焚火 繪師 IMIGIMURU 台灣首場簽名會

作者‧雨森焚火老師的出道之作即為本次的簽名會作品《敗北女角太多了！》，在2020年獲得「第15回小學館輕小說大賞」GAGAGA賞後，於隔年出版，便獲得「下一部人氣輕小說大賞」綜合第14名，而後經過漫畫、動畫化，人氣勢如破竹地攀升，更於2025年榮獲「這本輕小說真厲害！」綜合第一名！

插畫‧IMIGIMURU老師則是知名漫畫家，代表作為《這個美術社大有問題！》，也曾擔任《Lycoris Recoil 莉可麗絲》系列的角色設計，筆觸簡潔且擅長運用鮮豔的色調，在本作中也為各具特色的「敗北女角」們繪製了生動可愛的形象。

（圖源：台北國際動漫節）

《BanG Dream！》聲優「工藤晴香」首次台北見面會就在《2026台北國際動漫節》

《BanG Dream!》系列中女子樂團「Roselia」吉他手冰川紗夜廣為動漫迷所知的聲優「工藤晴香」即將在2026年首次參加台北最大規模動漫活動《2026台北國際動漫節》與粉絲相見！

（圖源：台北國際動漫節）

貓貓親臨現場！超人氣動畫《藥師少女的獨語》聲優悠木碧 確定2月7日出席 2026 台北國際動漫節

2026台北國際動漫節將迎來重量級聲優嘉賓，日本超人氣動畫《藥師少女的獨語》主角「貓貓」的聲優 悠木碧，正式宣布將於 2026 年 2 月 7 日親臨活動現場，由東寶與回歸線娛樂共同舉辦《藥師少女的獨語》聲優見面會，主角「貓貓」悠木碧將於現場重現經典配音橋段，更有機會聽到「悠木碧」各種心得分享與粉絲交流。活動尾聲更特別安排聲優親自目送每一位粉絲離場的環節，為參與者留下難忘回憶，成為本屆動漫節最受矚目的活動之一。

（圖源：台北國際動漫節）

超人氣聲優「伊藤美來」首登《2026台北國際動漫節》 迎接出道十週年 2026首場海外見面會在台北！

伊藤美來在2013年為遊戲作品《偶像大師百萬人演唱會！》聲演七尾百合子出道後，以可愛及天真爛漫的聲線開始受到粉絲注意，近年更以飾演《BanG Dream!》的弦巻心以及《五等分的新娘》的中野三玖更加為動漫迷所知。不僅在聲優專業，2016年她在日本古倫美亞唱片發行《泡とベルベーヌ》後正式跨足歌手領域，明年也即將迎來她歌手出道10週年的時刻！2026年她將首度參加台北最大規模動漫盛事《2026台北國際動漫節》與粉絲相見歡。對此她也表示「希望迎來十週年的時間能跟大家有更多機會交流！」

（圖源：台北國際動漫節）

從COSPLAY展開的青春戀愛喜劇 《戀上換裝娃娃》 女主角喜多川海夢聲優直田姬奈 來臺舉辦見面親遞會

動畫代理商木棉花這次特地邀請到《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優「直田姬奈」，在2026台北國際動漫節期間，造訪臺灣舉辦聲優見面親遞會。直田姬奈在本次活動上，將針對本次作品的配音過程及合作感想進行分享，現場展現聲音演出的精湛功力，還會親遞親筆簽名板給所有參與本次活動的粉絲朋友，留下珍貴紀念。

（圖源：台北國際動漫節）

AKB48 Team TP 驚喜現身2026台北國際動漫節！兩大限定舞台陣容公開，限量簽名資格組1/12開放登記

人氣偶像團體 AKB48 Team TP 正式宣佈參戰「2026台北國際動漫節」！為了回饋廣大粉絲的支持，官方將於 2月9日（一） 舉辦兩場專屬互動活動。本次不僅由 12 位人氣成員輪番登台，更推出展場限定的**「簽名資格組」**。活動採事前登記抽選制，並於 1月12日 起正式開放會員登記。

本次活動將依時段分為「2026動漫節限定舞台A」與「2026動漫節限定舞台B」兩大場次。凡購買該場次之簽名資格組，即可獲得參與舞台活動及成員簽名會的珍貴機會。

AKB48_Team_TP_2026動漫節限定簽名資格組_NT$_1,200（圖源：台北國際動漫節）