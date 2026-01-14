2026台北動漫節懶人包：時間地點門票資訊、攤位平面圖、活動一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點作品、現場活動亮點等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TiCA 之旅更加順暢！
2026 台北國際動漫節 活動時間&地點
活動時間：2025/2/5（四）～2025/2/9（一）每日 10:00～18:00
活動地點：南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）
主辦單位：社團法人中華動漫出版同業協進會
2026 台北國際動漫節 門票購票資訊
【預售票】資訊
單日票120元 (限一次使用)。
販售日期：2025/12/5 ~ 2026/2/4
售票單位：
全家門市FamiPort機台、My FamiPort APP
FamiTicket 網站 (可使用文化幣，請連結購票頁面說明)
使用揆眾官網購票，單筆限購同一票種2張門票，無法混合票種購買。
入場請出示電子票 QR Code 供工作人員驗證。每張票僅限一人使用，不得轉讓或重複掃描，請妥善保管。
電子票 QR Code僅限於展期內使用，逾期無效。購買電子票請參閱網站之說明。
【展期票】資訊
【展期票】單日票180元 (限一次使用)。
販售日期：2026/2/5 ~ 2026/2/9
售票單位：
全家門市FamiPort 機台、My FamiPort APP
FamiTicket 網站(可使用文化幣)
大會電子票、現場可購票。
現場每日早上7：30開始售票
2/5~2/8(下午17：30現場停止售票)
2/9 (下午17：00現場停止售票)
上述門票限一次使用。
備註說明
開放120公分（含）以下兒童免費入場，須由家長購票陪同；120公分以上者需購票入場。
身障、65歲以上之來賓免費，於10:30後憑證由(一號正門)入場；陪同者需購票。
貼心叮嚀
為維護自身消費之權益，請勿購買來路不明之商品，且拒絕不明人士之代購行為。
請妥善保管重要之財物。
請維護參觀品質，勿隨手丟棄垃圾或DM，讓我們同心建立良好的參觀環境，感謝支持動漫節的朋友們！
展出期間，廠商之消費時間，依照各家現場執行為準。各家廠商現場排隊狀況不一，消費來賓請配合各家廠商之執行方式。
2月9日下午，部分廠商進行撤場作業，敬請來賓斟酌是否購票參觀。
請勿夜排。
謝絕寵物入場(導盲犬除外)。
2026 台北國際動漫節 攤位平面圖
（待主辦單位公布）
2026 台北國際動漫節舞台活動整理
2/5 (四)
舞台A
10：30—12：00 開幕活動
14：30 ~ 16：00 《敗北女角太多了！》作者 雨森焚火 老師、繪師 IMIGIMURU 老師台灣首場簽名會
舞台B
12：30 ~ 14：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT 紫苑アスター、Chloe 舞台表演
14：30 ~ 16：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT SSr研修生、時空Astria、初恋Eternal、木苺FRUCTOSE 舞台表演
2/6 (五)
舞台A
10：30 ~ 12：00 《意亂情迷處方箋》漫畫家秋久テオ老師首度來台簽名會
12：30 ~ 14：00 《背叛者的情歌》作者外岡もったす老師簽名會
14：30 ~ 16：00 「知多娘。」Live表演
16：30 ~ 18：00 《卡片戰鬥先導者》聲優森嶋秀太、千春動畫問答暨簽名會
舞台B
10：30—12：00 《鬼上司・獄寺先生想被曝光。》作者あらた六花老師來台簽名會
12：30 ~ 14：00 工藤晴香聲優見面會
14：30 ~ 18：00 《PAYBACK 改過遷善》漫畫家fujoking老師簽名會
2/7 (六)
舞台A
12：30 ~ 14：00 《學生會長是女僕！》漫畫家藤原飛呂老師簽名會
14：30 ~ 16：00 《惡靈剋星》作者新翔子老師全球首場簽名會
16：30 ~ 18：00 《CARDFIGHT!!Vanguard》聲優森嶋秀太、千春、渡瀨結月開封強運王暨簽名會
舞台B
10：30 ~ 12：00 日本同人大手作者藤崎ひかり老師簽名會
12：30 ~ 14：00 《藥師少女的獨語》聲優悠木碧見面會
14：30 ~ 16：00 伊藤美來聲優見面會
16：30 ~ 18：00 「知多娘。」Live表演
2/8 (日)
舞台A
10：30 ~ 12：00 《三上與里&明里與他》漫畫家鶴亀まよ老師首度來台簽名會
12：30 ~ 14：00 《無職轉生～蛇足篇～》作者理不尽な孫の手老師簽名會
14：30 ~ 16：00 《戀上換裝娃娃》聲優直田姬奈老師見面親遞會
舞台B
10：30 ~ 12：00 《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》聲優奈波果林、宮下早紀簽名會
12：30 ~ 14：00 《臭臉表弟可愛到讓我受不了 side直樹》漫畫家高比良りと老師簽名會
14：30 ~ 16：00 《隔壁的冬歌同學只在意我》作者Irene309老師、繪師白靈子老師簽名會
16：30 ~ 18：00 《–Choco Sweetie– 》漫畫家千千夜、大小喵、小跳步老師
2/9 (一)
舞台A
12：30 ~ 14：00 《戀上換裝娃娃》聲優直田姬奈老師見面親遞會
16：30 ~ 18：00 AKB48 Team TP 林于馨、黃奕霖、黃昱燕、蘇姮羽、蔡喬茵、楊亞芸
舞台B
10：30 ~ 12：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT Karei & ooo、氧氣 みどり、稲妻莉央、Pinpinn小歐舞台演出
12：30 ~ 14：00 AKB48 Team TP 劉曉晴、蔡亞恩、張少瞳、伊 品、陳穎臻、陳以凌
14：30 ~ 16：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT 少女轉蛋、羽咲やわら、omochiおもち、白晝 U:ME舞台演出
16：30 ~ 18：00 鶴蘭音樂祭 BlooD&ArT 寒地霧日、二十一願楽、呆紫 アホコ舞台演出
2026 台北國際動漫節 廠商重點活動&參展作品整理
台灣角川「2026台北國際動漫節」首賣書單完整公開！ 3部限定版×7部特裝版 共27部人氣動漫新刊豪華登場
台灣角川今日公開「2026台北國際動漫節」超強首賣新書陣容！輕小說首選推薦──延續本篇後續人生篇章的人氣轉生奇幻《無職轉生～蛇足篇～ (3) 無職紅毯》，本次台灣角川也特別邀請到原作理不尽な孫の手老師首度來台舉辦簽名見面會；系列累積突破550萬冊、動畫第二季預定今年播放的戀愛喜劇新刊《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (10)》；由鴨志田一＆溝口ケージ打造的青春豬頭少年系列最新短篇集《青春豬頭少年不會夢到白沙灘女王＋》以及獲得「這本輕小說真厲害！」新作部門第1名、改編動畫將於今年1月開始播出的話題作《靠死亡遊戲混飯吃。(7)》都將於台灣角川動漫節會場首賣。
2026年台北國際動漫節，東立出版社除了有超強陣容簽名會，電子書城也有豐富活動，共有「現場活動」、「『付費連載專區』特別活動」與「線上特價」三種類型。
《鏈鋸人》全新繪圖「閱讀系列」周邊商品 台灣首販，就在2026動漫節日本館「MARIMO CRAFT」攤位！
專營世界各國熱門IP周邊的企劃、製作與販售的日本企業「MARIMO CRAFT」，確定今年2月再度於台北國際動漫節的ICHIBAN JAPAN日本館出展，將給大家帶來在全球創下轟動票房紀錄的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的全新繪圖「閱讀系列」周邊商品。
2026台北國際動漫節《推出全新Q版趴掛公仔系列－迷人的身姿與你一起上班》
ALG持續與Be come true官方授權總代理合作，販售來自日本FURYU hololive prodution 的各系列官方熱門商品！正版授權的FURYU商品，能在2026年2月時，於2026台北國際動漫節會場中的【ALG-Vtuber】攤位上找到並購買──各人氣Vtuber絨毛手偶娃娃、絨毛趴姿娃娃，以及最新品《超人氣Q版趴掛公仔》系列商品！
在今年26台北國際動漫節閃星演藝將帶領旗下三組團體；出道四年今年四周年專場挑戰Zepp New Taipei的木苺FRUCTOSE。閃星演藝第二組團體人氣和舞台實力頂尖存在的初恋Eternal。綜藝和歌唱實力信手拈來的時空Astria，還有以培育新人為目的的團體SSr研修生。超強的陣容希望能在活動首日的大會舞台，帶給現場每一位現場蒞臨的觀眾們最精彩的舞台演出。
東立出版社-2026台北動漫節‧簽名會訊息公佈 《敗北女角太多了！》 作者 雨森焚火 繪師 IMIGIMURU 台灣首場簽名會
作者‧雨森焚火老師的出道之作即為本次的簽名會作品《敗北女角太多了！》，在2020年獲得「第15回小學館輕小說大賞」GAGAGA賞後，於隔年出版，便獲得「下一部人氣輕小說大賞」綜合第14名，而後經過漫畫、動畫化，人氣勢如破竹地攀升，更於2025年榮獲「這本輕小說真厲害！」綜合第一名！
插畫‧IMIGIMURU老師則是知名漫畫家，代表作為《這個美術社大有問題！》，也曾擔任《Lycoris Recoil 莉可麗絲》系列的角色設計，筆觸簡潔且擅長運用鮮豔的色調，在本作中也為各具特色的「敗北女角」們繪製了生動可愛的形象。
《BanG Dream！》聲優「工藤晴香」首次台北見面會就在《2026台北國際動漫節》
《BanG Dream!》系列中女子樂團「Roselia」吉他手冰川紗夜廣為動漫迷所知的聲優「工藤晴香」即將在2026年首次參加台北最大規模動漫活動《2026台北國際動漫節》與粉絲相見！
貓貓親臨現場！超人氣動畫《藥師少女的獨語》聲優悠木碧 確定2月7日出席 2026 台北國際動漫節
2026台北國際動漫節將迎來重量級聲優嘉賓，日本超人氣動畫《藥師少女的獨語》主角「貓貓」的聲優 悠木碧，正式宣布將於 2026 年 2 月 7 日親臨活動現場，由東寶與回歸線娛樂共同舉辦《藥師少女的獨語》聲優見面會，主角「貓貓」悠木碧將於現場重現經典配音橋段，更有機會聽到「悠木碧」各種心得分享與粉絲交流。活動尾聲更特別安排聲優親自目送每一位粉絲離場的環節，為參與者留下難忘回憶，成為本屆動漫節最受矚目的活動之一。
超人氣聲優「伊藤美來」首登《2026台北國際動漫節》 迎接出道十週年 2026首場海外見面會在台北！
伊藤美來在2013年為遊戲作品《偶像大師百萬人演唱會！》聲演七尾百合子出道後，以可愛及天真爛漫的聲線開始受到粉絲注意，近年更以飾演《BanG Dream!》的弦巻心以及《五等分的新娘》的中野三玖更加為動漫迷所知。不僅在聲優專業，2016年她在日本古倫美亞唱片發行《泡とベルベーヌ》後正式跨足歌手領域，明年也即將迎來她歌手出道10週年的時刻！2026年她將首度參加台北最大規模動漫盛事《2026台北國際動漫節》與粉絲相見歡。對此她也表示「希望迎來十週年的時間能跟大家有更多機會交流！」
從COSPLAY展開的青春戀愛喜劇 《戀上換裝娃娃》 女主角喜多川海夢聲優直田姬奈 來臺舉辦見面親遞會
動畫代理商木棉花這次特地邀請到《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優「直田姬奈」，在2026台北國際動漫節期間，造訪臺灣舉辦聲優見面親遞會。直田姬奈在本次活動上，將針對本次作品的配音過程及合作感想進行分享，現場展現聲音演出的精湛功力，還會親遞親筆簽名板給所有參與本次活動的粉絲朋友，留下珍貴紀念。
AKB48 Team TP 驚喜現身2026台北國際動漫節！兩大限定舞台陣容公開，限量簽名資格組1/12開放登記
人氣偶像團體 AKB48 Team TP 正式宣佈參戰「2026台北國際動漫節」！為了回饋廣大粉絲的支持，官方將於 2月9日（一） 舉辦兩場專屬互動活動。本次不僅由 12 位人氣成員輪番登台，更推出展場限定的**「簽名資格組」**。活動採事前登記抽選制，並於 1月12日 起正式開放會員登記。
本次活動將依時段分為「2026動漫節限定舞台A」與「2026動漫節限定舞台B」兩大場次。凡購買該場次之簽名資格組，即可獲得參與舞台活動及成員簽名會的珍貴機會。
其他人也在看
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 201
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 12
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 174
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
賈董攀101最高點照片曝 網驚呆：光看就腿軟
40歲極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）先前宣布參加Netflix的節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰台北101。董事長賈永婕今（14）日分享多張站在101頂端的照片，直呼：「我承認我腿很軟，但是我就是有勇氣站上去接受挑戰」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 32
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 82
《產業》房地合一稅終結連7漲！新北登稅收王 這縣市竟慘遭「腰斬」
【時報-台北電】2025年房市陷入近年來最大低潮，與屋主售屋利得高度相關的個人房地合一稅收去年僅715.3億元、年減26.8%，短少了192億元，終止該稅制連續七年成長的紀錄，全台各縣市除新北、連江外的20個縣市全數下滑，房市正式走入盤整期。 觀察去年各縣市房地合一稅收，過去年房價漲勢兇猛、投資氣氛旺盛的新竹地區在房市轉折後，稅收減少最明顯，新竹縣、市分別年減56.4%、49%，其餘如澎湖、屏東、苗栗、雲林等非都會區縣市年減幅均在四成以上，六都除新北以外年減幅普遍在三成左右，台中市年減幅較高，達35%。 而新北市不僅年度稅收147.2億元蟬聯「稅收王」，也是全台少見稅收還能正成長的縣市。 賴志昶指出，過去房價基期較低的中南部縣市房地合一稅收成長幅度大，如台中市近年房價漲勢有目共睹，個人房地合一稅收曾於2017～2023年間蟬聯多年冠軍，直至2024年才由新北市取代，隨著2025年吹起房市「霸王級寒流」，全台買氣縮減嚴重，買方追價能力受限，投資買盤退散去，不少房價漲多區域價格回吐。 尤其近年受惠科技題材房價大漲的新竹縣市，去年房地合一稅即短少了28億元，相當於台南市一年的房地合一稅收總額時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 2
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 62
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 107
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 84
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 30
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 46
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 134
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91