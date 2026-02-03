2026台北國際書展主題國揭幕 泰國館展現文化深度

2026台北國際書展今天(3日)開幕，主題國泰國館同步亮相。今年以「CreaTHAIvity 創意泰式生活」為策展主軸，從文學、童書到插畫創作，展現泰國當代文化的多元面貌與創意能量，也為台、泰出版交流揭開新篇章。

今年台北國際書展主題國為泰國，無論展場規劃或開幕演出都呈現濃厚的當代泰國文化風貌。

泰國貿易經濟辦事處代表文那隆在泰國館開幕式致詞時表示，泰國對於睽違17年再度擔任亞洲規模最大的書展主題國感到十分自豪。他強調，以「CreaTHAIvity 創意泰式生活」為策展主題，結合Creativity的創意精神與Thaivity的泰式風情，完美詮釋泰國獨特的魅力。

文那隆指出，泰國館不只是展示書籍的空間，也是一個向國際社會傳達泰國精神、生活方式與國家願景的平台，更呼應泰國「From Local to Global 從本土走向全球」的政策方向。館內匯集來自各地的文學作品與多元文類，並規劃豐富活動，希望讓參觀者全方位感受泰國文化與藝術的深度。

泰國出版暨書商協會(PUBAT)會長納塔恭表示，泰國館以「CreaTHAIvity」盛大開幕，象徵創意、思考，以及深植於泰國社會的多樣性與無窮想像力。今年共有37家泰國出版商參展，精選50部代表作品，呈現不同地區的文化背景與生活樣貌；另有21位泰國藝術家的插畫作品，透過視覺敘事重新詮釋當代泰式生活。納塔恭：『(英文原音+翻譯)這場文學盛宴涵蓋豐富多元的類別，從文學作品、童書到漫畫、插畫，以及具備強大國際潛力的創意內容。與此同時，我們也精選了50部代表作品，每一部都深刻捕捉了泰國不同地區的文化背景與生活方式。「視覺敘事」是今年另一個亮點。我們非常自豪能展出21位泰國藝術家的插畫作品，他們透過獨特的藝術語彙，重新詮釋了當代的「泰式生活」。』



2026台北國際書展主題國泰國館以「CreaTHAIvity 創意泰式生活」為策展主軸，匯聚文學、童書、插畫創作等精彩作品，吸引相當多讀者佇足參觀。(江昭倫 攝)

文化部次長李靜慧則以輕鬆幽默的方式，分享台灣與泰國在出版、影視、設計、飲食與文創等領域的密切交流，並以月亮蝦餅、打拋豬等飲食誤會趣談，說明文化需要更細膩地理解與靠近。她指出，今年泰國館透過小說、童書、漫畫與插畫作品，呈現泰國創作者對世代、社會與全球議題的回應。

李靜慧並特別提到，此次泰國作家代表團由前副總理暨前外交部長邦波．阿迪雷山(Pongpol Adireksarn)率領來台交流，他同時也是備受推崇的小說家，這是台灣難以想像的文化現象。李靜慧邀請讀者走進泰國館，從書籍與圖像故事認識泰國文化，也期待未來台、泰在出版與文化領域持續深化合作。(編輯：宋皖媛)