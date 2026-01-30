2026台北國際書展公布十大追星路線

記者劉昕翊／臺北報導

「第34屆台北國際書展」將於2月3至8日展開，今（30）日公布10大追星路線，集結各領域重量級卡司，從「泰星來襲」Paul Adirex、威拉蓬．尼廸巴帕；「國際聚焦」更邀來韓國繪本天后白希那、美國當代重要作家安東尼．馬拉等；「全能藝人」許瑋甯、連俞涵、孫翠鳳等，讓書迷第1時間掌握與心儀偶像作家面對面的機會。

今年書展規劃十大追星路線，包括「泰星來襲」、「國際聚焦」、「網紅說書」、「文學巨星」、「BL熱潮」、「全能藝人」、「跨界風雲」、「文青必追」、「圖像魅力」、「親子首選」等，條條都是粉絲必收名單。為方便粉絲掌握追星第1時間，書展官網「活動行事曆」及書展APP同步上線，只要進入「全站引擎」，選擇「活動行事曆_活動」，輸入「作家名字」，即可即時掌握上百場活動資訊，不錯過任何一場與偶像相遇的時刻。

其中，主題國「泰國」國際重量級作家一字排開，「泰星來襲」請來創作橫跨文學、影像與自然書寫的泰國知名作家Paul Adirex、2度榮獲東南亞國協文學獎、為泰國一舉打開國際知名度的威拉蓬．尼廸巴帕、擅長以當代漫畫詮譯泰國經典文學的Mu、以療癒性文筆感動人心的暢銷翻譯作家九月的雲等。「國際聚焦」帶民眾一次認識國際重量級作家，包含讓粉絲等超久的韓國繪本作家白希那除童書論壇報名秒殺，更將與臺灣讀者分享最新作品《生日快樂》；而最為臺灣讀者熟悉的日本作家吉本芭娜娜，今年書展則與藝人曾寶儀座談，帶來半自傳小說《我與城市》，及發表《吹上奇譚》系列新書。

另外，「全能藝人」鐵粉們必不可錯過的，例如好久不見的陶晶瑩、新婚人氣正旺的許瑋甯、喜歡閱讀的文青女神連俞涵、全方位演藝工作者曾寶儀，每一位從影視到音樂、從主持到舞臺劇，都是跨界偶像，與粉絲互動超精采，且令人驚喜的是，臺灣歌仔戲界2大天王級巨星孫翠鳳、唐美雲，一位是明華園戲劇總團當家臺柱，另一位是唐美雲歌仔戲團團長，今年也將來到書展各自開講。

此外，「親子首選」也為小粉絲們請來日本第15屆LIBRO繪本大獎得主《鼴鼠建設出任務：松鼠樹屋大改造》作者長崎真悟來臺開工，現場帶大家一起出任務，粉絲們趕快準備；還有深受大小朋友歡迎的《鬼怪食堂》，2位韓國原作作者金庸世、金并燮將一起現身書展，暢談創作靈感與幕後故事，現場並抽選小讀者煩惱，為粉絲調製專屬「解憂祕方」。

