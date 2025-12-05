2026台北國際書展大獎入圍出爐 12/18公布獎項

記者劉昕翊／臺北報導

「台北書展基金會」今（5）日公布「2026台北國際書展大獎」3大獎項入圍名單，涵蓋小說獎、非小說獎及兒童及青少年獎，各評選出10本入圍作品，最終將從中選出3本首獎作品，並於12月18日舉行「書展大獎公布記者會」盛大公布各獎項首獎名單。

邁入第19屆的「書展大獎」，徵件作品自去年10月1日至今年9月30日期間首次出版，總件數共656件，包括「小說獎」113件、「非小說獎」340件，以及「兒童及青少年獎」203件，各獎項參賽作品水準精采，題材多元、競爭激烈，不僅充分展現臺灣當代出版的創意能量，也反映年度閱讀趨勢與蓬勃的原創力。

廣告 廣告

其中，「小說獎」入圍名單包含，朱宥勳《群島有事》、阮慶岳《一千顆星星在跳舞》、卓璽《伊萬的踟躕：卓璽的11篇小說》等；「非小說獎」包括施如芳《如有神在：楊麗花與她的時代》，與陳泳翰、廖億美、黃開洋《戰地之框：從漁村到預備戰地的魔幻時光，在軍管實驗下成為馬祖人》，以及黃開洋《味道的航線：從馬祖到台灣，福州飲食文化探秘》等。

「台北書展基金會」表示，此屆「非小說獎」評審時，好作品數量總是遠超最終入圍10本所能容納，基於表現當代性格、突破文類想像，同時能盡量具體而微呈現臺灣閱讀版圖等共識，決審最終合議出10本入圍作品與3本書展大獎得主，其在各自觀察的議題上別開生面，帶來新鮮洞察，也是兼及智識對話與閱讀樂趣、面面俱到的好書。

此外，參與評選的「兒童及青少年獎」類型包括圖畫書、漫畫、小說、散文、童話、兒歌等，涵蓋文學、藝術、自然、人文社會科學等領域，例如，陳又凌《故宮好好玩2：從前從前皇帝有座遊樂園》、葛葉／Nofi《風暴之子2：召喚曙光的少女》等，多元的題材與風格，展現臺灣童書創作與出版自由、豐沛的能量與風貌。