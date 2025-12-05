2026台北國際書展大獎入圍名單揭曉 12/18公布得主

小說獎入圍書籍(台北書展基金會提供)

非小說獎入圍書(台北書展基金會提供)

兒少獎入圍書(台北書展基金會提供)

2026台北國際書展大獎今天(5日)公布三大獎項入圍名單，今年共有656件報名，其中「小說獎」113件、「非小說獎」340件，以及「兒童及青少年獎」203件，評審表示，今年各獎項參賽作品水準精彩，題材多元、競爭激烈，不僅充分展現臺灣當代出版的創意能量，也反映年度閱讀趨勢與蓬勃的原創力。

評審指出，「小說獎」除了多位資深和中堅且具有成績的小說家仍然持續創作之外，如同往年，總會有新作家出現，除了超年輕的一兩位作者，還有多位具新氣象的作家，書寫風格和故事新意，意味著30代小說家的崛起。此外，今年不約而同的出現了多位原住民作家的小說。除了植基於歷史的主題之外，他們多半聚焦於當代的生活，寫實與浪漫並兼。

前幾年的「香港文學浪潮」，今年同樣也有，幾篇以香港為背景的小說，依舊引人注目，新加坡和馬來西亞的華文作家也都在臺灣推出了具有個人風格的小說，展現了傑出的故事敘述能力。入圍作品有阮慶岳《一千顆星星在跳舞》、張婉雯《有心人》。

「非小說獎」的評審指出，本屆所見散文、詩集、報導文學的陣容均相當整齊不見偏枯，而或許是巧合，也或許未來將反映出相對長期的趨勢，今年的報名作品中，其一是民間生活史、物質史的表現相對豐富，特別在於飲食與人物志，同時臺灣美術史也頗有表現；其二是較少在商業通路為讀者所知的公部門專題出版品，過去幾年都有令人眼睛一亮的產出，本屆也持續建立陣地。

入圍作品包括柚子YUZU《良田：柚子異色精選集》、施如芳《如有神在：楊麗花與她的時代》、張贊波《大景：內蒙古「皇家」草原上的奇異風景與欲望遊戲》等。

「兒童及青少年獎」本屆參評圖書共203件，類型包括圖畫書、漫畫、小說、散文、童話、兒歌等，涵蓋文學、藝術、自然、人文社會科學等領域。評審認為，多元的題材與風格，展現臺灣童書創作與出版自由、豐沛的能量與風貌，包括乜寇．索克魯曼/貓魚《東谷沙飛：山的孩子笛昂》、王金選/趙國宗《風吹風吹，佇天頂飛：台語創作囡仔歌》、陳又凌《故宮好好玩2：從前從前皇帝有座遊樂園》等10件入圍。

台北書展基金會表示，各組分別入圍10件，名單已公布在台北書展基金會網站，並將在12月18日公布獲選者。