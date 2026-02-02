2026台北國際書展搶先看 明正式登場

2026第34屆台北國際書展將於明天(3日)正式開幕並展出到2月8日，今年主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。今天(2日)在世貿一館舉辦展前記者會，由文化部、台北書展基金會、泰國商務處、國立臺灣文學館、獨立出版聯盟、童書主題館等介紹個展區內容。

2026年台北國際書展有來自29國、國內外509家出版社參展、超過60位國際作者來臺，書展現場更是舉辦千場閱讀活動，文化部次長李靜慧表示，透過出版才能累計臺灣的社會故事、觀點被記錄下來、想像力延續下去，出版對於文化事業、對於國家的文化靈魂構成非常重要，所以要透過台北國際書展的活動，了解每一個出版社、作家在過去所累積下來的出版品。

今年國際書展主題國為泰國，泰國商務處處長李佩佩表示，泰國第一次擔任主題國是2009年，這麼多年來泰國跟臺灣之間的友誼是長長久久延續下去，今年再度受邀擔任主題國，主題是泰式創意生活，將會讓大家看到泰國當地智慧、傳統、美食、信仰等，運用出版單位立足全球。

2026年台北國際書展期間，桃園以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及1位陪同者憑證免費入場。歡迎民眾於2月3日至8日，踴躍前往世貿一館參與華文世界最自由多元的台北國際書展。更多活動訊息請上台北國際書展官方網站查詢。