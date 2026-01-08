2026台北國際書展泰國主題國「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」 展現泰國當代文化多元與創作能量
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部主辦2026第34屆台北國際書展即將於2月3日至8日於世貿一館舉辦，主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。昨（7）日辦理泰國主題國及國際焦點記者會，文化部政務次長李靜慧、台北書展基金會董事長郝明義、泰國商務處處長李凱莉、泰國出版與書商協會秘書長陳智偉、比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組組長鄒宏平、捷克中心臺北主任秘書蔣家立、法國在台協會文化處處長周書安、印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組主任陸意吉（Luigi Raffone）等共同出席，介紹各國際館內容。
文化部政務次長李靜慧表示，2026台北國際書展是泰國繼2009、2014年後第三度擔任主題國，此次泰國主題國館，將會從小說、童書、漫畫、條漫、插畫等，以及歷史與政治，書寫當代生活的感性故事，呈現出一個世代多元、題材開放、行事活潑的出版風景。此外，今年的書展同時也集結歐洲和亞洲多個國家館，不論是比利時對圖像漫畫的深耕、捷克在兒少出版的創新、法國的跨世代閱讀設計、印度以故事為核心的文化想像、義大利以漫畫視為文學形式策展，都讓台北國際書展成為一個以出版為核心、以文化為語言的國際交流現場。
李靜慧指出，文化部也持續透過政策讓更多年輕的世代走進閱讀的世界，今（115）年起，13-15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，相當於有逾200萬的青少年擁有1200點文化幣，也希望青少年朋友可以帶著文化幣走進書展，選一本屬於自己的書，找到和世界對話的起點。
泰國主題國館由泰國商務部國際貿易推廣局（DITP）、泰國出版暨書商協會（PUBAT）共同籌畫，以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主題，聚焦創意如何源於生活、扎根地方，生成於出版。主題國館內規劃「泰國文學精選展」，集結37家出版社，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型。主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品，透過地方書寫與個人經驗，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景；另一重要亮點「插畫展區：泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品，涵蓋繪本、漫畫與網漫形式，透過創新的視覺語言，重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活。
本次泰國將邀請超過10位風格多元的作家與創作者來臺交流，將於書展期間舉辦多場作家座談、作品分享與跨文化對談活動。此外，泰國主題館將每日推出不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗，從味覺、身體到語言層面，帶領觀眾理解泰國文化如何深植於日常生活之中，並成為文學與創意表現的重要靈感來源。
比利時館由比利時法語文化區國際關係總署（Wallonie-Bruxelles International, WBI）攜手比利時台北辦事處瓦隆尼亞區經貿組共同策畫，展出內容涵蓋文學小說、非小說、童書與繪本，展品橫跨不同世代與閱讀族群，勾勒出比利時法語出版在歐洲文化版圖中的獨特位置與長期累積的創作深度。
捷克館由捷克中心臺北策劃，聚焦當代捷克兒童與青少年書籍，展示內容涵蓋繪本、立體書、大開本知識書、小說、漫畫與圖像小說等。展覽包括捷克近10年最具代表性的60本兒少類書籍，呈現捷克兒少出版在敘事與形式上的豐富樣貌，以及〈躍然紙外〉特展，聚焦立體書與跨界創作，強調書籍的空間感與互動閱讀體驗。
法國館由法國在台協會、法國國際出版協會與信鴿法國書店策畫，展出童書、漫畫、文學與人文思辨作品，從圖像敘事到文字書寫，回應不同世代讀者的閱讀需求。
印度館由印度台北協會策畫，以「Little Mind, Big Idea」為主題，從孩子的視角出發，結合童書、互動螢幕與故事體驗，呈現印度多元文化、傳統寓言與多語社會的魅力；並以「故事」為核心，串聯閱讀、互動、藝術與文化思考，呈現印度文化在歷史深度與當代教育思維之間的多元樣貌。
義大利館由義大利經濟文化推廣辦事處台北貿易組策劃，以雙展館形式亮相，分別呈現義大利當代出版與漫畫創作的豐富樣貌。主展館以古羅馬風格樑柱設計為視覺核心，集結7家義大利出版社，展出童書、教育出版、圖像小說、漫畫與藝術出版等多元內容，展現義大利出版的創作能量與形式多樣性；漫畫特展專區以義大利漫畫（Fumetti）為主題，與義大利COMICON漫畫展合作，透過專題展示回顧義大利漫畫的發展脈絡與文化影響，凸顯漫畫作為文學與視覺藝術交會的重要敘事形式。
除前述主題館外，香港館集結香港大學出版社、香港中文大學出版社與香港城市大學出版社，以「書寫香港，連結世界」為主題，精選逾600本出版物，呈現城市記憶、社會議題、歷代思潮及藝術創作，讓讀者透過書籍感受香港的文化深度與思想活力，提供跨世代、跨文化的閱讀與交流平台。
2026第34屆台北國際書展期間，提供桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵票根免費入場，未滿18歲讀者憑證免費入場等優惠措施。同時，從今年起13至15歲學生可領取1200點文化幣，也歡迎文化幣青年族群多多使用文化幣入場消費。
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 52
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 39
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 272
蔡正元帶著勳章入獄！議員驚：國民黨變了
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前 ・ 114
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 296
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 26
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已率先定錨，由立委柯志恩披掛上陣；民進黨則陷入激烈初選角力，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4名立委全力爭取提名，並預計下週以民調決定出線...今日新聞NOWNEWS ・ 58 分鐘前 ・ 4
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 102
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2