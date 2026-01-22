2026台北國際書展登場 泰國主題帶你沉浸閱讀世界

2026台北國際書展將於2月3日至8日在世貿一館登場，主題為「閱讀泰精彩」，並以泰國為主題國。(台北書展基金會提供)

2026台北國際書展將於2月3日至8日在世貿一館登場，主題為「閱讀泰精彩」，並以泰國為主題國。文化部表示，今年活動兼具展覽、銷售與互動三大功能，除呈現台灣多元蓬勃的出版能量，也透過各類主題館回應當代社會議題與閱讀趨勢。另自2026年起，13至15歲文化幣由600元調整為1200元，鼓勵青少年踴躍進場使用。

文化部介紹，童書主題館以人們熟悉的「菜市場」為策展靈感，打造充滿人情味與想像力的「閱讀市集」，攤位陳列風格多元的童書，親子可透過「採買」方式，自由組合專屬的閱讀書單，並以貼近日常生活的場域，讓閱讀自然走進生活，引導孩子輕鬆親近書本。

位於世貿一館二樓的數位主題館以「聲音」為核心，參觀者可透過朗讀、吟誦或對話，運用AI語音辨識與影像生成技術，將自己的聲音即時轉譯為圖像，象徵知識在數位世界中的生成與累積。展區並結合台灣在地植物香氛，融合視覺、聽覺與嗅覺，營造可看、可聽、可聞的沉浸式閱讀體驗。

由文化內容策進院策畫的台灣漫畫館以「一起來追星吧！」為主題，於展場打造星光閃耀的台漫舞台，並設置數位漫畫體驗區，集結多個平台熱門作品，同時規畫多場座談與創作者交流活動，分享創作幕後與產業發展。

文學書區由國立台灣文學館策展，以旅行文學為主軸，串連多家出版社，展出近百部作品，呈現台灣作家筆下的多元風景與生命經驗。公民書區則以「道路」為策展核心，結合獨立出版、非政府組織與獨立書店，透過展覽與逾70場講座與活動，展現閱讀與社會行動的連結。

本屆書展亮點為邀請到92歲「國寶級作家」黃春明，以及創作逾30年的「跨世代繪本天王」賴馬，共同擔任本屆閱讀大使，各自推薦10本書單於展區展出。書展期間也推出團體參觀、滿額抽獎及多項免費入場優惠措施，邀請民眾踴躍進場參觀。

