2026台北國際書展第2天 首辦繪本創作新秀出版媒合會

文化部長李遠表示，透過ㄧ整套「臺灣模式」的繪本創作、培力、推廣行銷計畫，希望讓繪本加速扮演「讓全世界看見台灣」的角色。(文化部提供)

2026台北國際書展進入第2天，文化部長李遠今（4）日持續到場參與活動，除實踐「一直結帳買書」的承諾外，也出席首度於書展辦理的「繪本及圖文書創作新秀媒合會」，為文化部首屆繪本新秀徵選的30位獲選創作者加油打氣，並期許未來能在台北國際書展上，看見這些新秀作品成為市場矚目的暢銷書。

李遠表示，上任後發現文化部長期補助文學、漫畫等領域，卻缺乏繪本相關政策，因此將補齊這塊重要拼圖列為任內目標之一。他指出，繪本因文字少、圖像多，具備高度國際流通潛力，最容易同步翻譯、跨國出版，因此文化部快速規劃包含繪本及圖文書創作獎勵、繪本學校、出版與行銷補助及金繪獎在內的一整套「台灣模式」繪本培力與推廣體系，希望讓繪本成為「讓全世界看見台灣」的重要文化載體。

談到繪本新秀培育，李遠強調，重點不在於補助金額，而是提供完整課程與制度。首屆繪本新秀計畫共吸引920人報名，最終錄取30人，自去年4月起展開為期1年的培訓，由6位專業導師陪伴，除創作能力外，也學習編輯、行銷、國際趨勢與自我表述，協助創作者取得出版機會。

李遠指出，目前成果超乎預期，30位新秀中，已有江易珊《不行，還不行》正式出版並於書展販售，6人確定簽約、6人洽談中，另有1位獲美國大型出版社青睞，可能先於美國出版。新秀黃翊《貪玩的母雞小白》插畫作品，也入選「2026年波隆那插畫展」。第2屆新秀名單亦已出爐，其中15人曾獲或入圍國際獎項，10人為繪本學校學員，成果「符合期待」。

今日媒合會邀集15位創作成熟的新秀與15位出版專業人士交流。李遠笑稱自己是「超級推銷員」，並向出版界喊話，希望伯樂能及早發掘新秀，迎接下一屆創作能量。

此外，李遠也持續逛展買書，幽默表示因多家出版社皆曾出版過其作品，為免失禮不公布書單，僅公布第2天購書金額，共購買31件圖書、總計14,488元，並為孫子選購桌遊、有聲書與繪本。他也祝福今年提前於春節前舉辦的書展，為出版業帶來全年豐收，並承諾文化部將持續加大資源，協助創作者、出版社與書店發展。

