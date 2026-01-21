2026台北國際書展策展內容搶先曝光

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部主辦2026台北國際書展即將於2月3日至8日於世貿一館舉辦，主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。文化部今（21）日召開重要活動記者會，由文化部人文及出版司司長楊婷媜、台北書展基金會董事長郝明義、國立臺灣文學館館長陳瑩芳、文化內容策進院內容策進處漫畫開發行銷組組長温淳雅、兒童文學評論家柯倩華、國立清華大學科技藝術研究所教授曾鈺涓、獨立出版聯盟常務理事劉子華、台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅、台灣獨立書店文化協會理事長張文彬等共同出席，介紹各特色展館及書區精彩內容。

文化部表示，兼具有展覽、銷售、互動3大功能的台北國際書展，最吸引民眾的除了臺灣多元蓬勃發展的出版能量，另外就是根據當代社會議題、出版趨勢所策劃的各類主題館。今年的主題展館及書區策展十分精采，從公民書區的塞車、轉運站、青紅燈，到文學書區的旅行文學主題、以菜市場為主題的童書主題館、運用AI科技的數位主題館，還有帶著大家一起追星的臺灣漫畫館。書展就像百寶箱一樣，參觀各展區挖掘各策展人精心挑選的知識，發現「閱讀太精彩」，也希望民眾踴躍參觀書展、踴躍購書，參加講座。2026年起，13至15歲文化幣由600元調整至1200元，歡迎大家踴躍進場使用文化幣，買幾本好書，讓書本陪大家度過溫馨的年假。

童書主題館以人們所熟悉的「菜市場」為策展靈感，打造充滿人情味與想像力的「閱讀市集」，攤位上陳列風格多元的童書，親子可透過「採買」的方式，自由組合屬於自己的閱讀書單。以貼近人間煙火氣息的日常場域為背景，讓閱讀自然走進生活，引導孩子輕鬆親近閱讀。

於世貿一館二樓展出的數位主題館以「聲音」為核心，參觀者可透過朗讀、吟誦或對話，將自己的聲音以AI語音辨識與影像生成技術，即時轉譯為獨特圖像，象徵知識在數位世界的生成與累積，共創「來自我與書本的聲音」。展區同時融入臺灣在地植物香氛，結合視覺、聽覺與嗅覺，打造可看、可聽風聲、可聞檜木的沉浸式體驗，讓讀者在科技與感官交織下，展開一場由聲音與AI共創的閱讀奇境。

由文化內容策進院策劃的臺灣漫畫館，以「一起來追星吧！」為主題，於展場打造星光閃耀的臺漫舞台，邀請讀者像追星一樣追漫畫，感受臺灣原創漫畫的魅力與能量。館內設置數位漫畫體驗區，集結CCC追漫台、LINE WEBTOON！、MOJOIN、Renta！亂搭等四大平台，呈現多元風格的熱門網漫作品，滿足不同世代的閱讀習慣，現場亦規劃多場座談與創作者交流活動，分享漫畫創作的幕後故事與產業發展的無限可能。

文學書區由國立臺灣文學館策展，以旅行文學為展覽主軸，串連九歌出版社、聯合文學出版社、文訊雜誌社、洪範書店、爾雅出版社。臺灣文學館所策劃的「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品，呈現臺灣作家筆下的多元風景與生命經驗，讀者得以重溫過去百年的移動歷程、旅遊見聞與異國文化衝擊，透過展覽踏上文字化的旅程，探索旅行的意義。

公民書區集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店三大閱讀行動，以「道路」為核心打造一場結合社會觀察、民主精神與生活感性的閱讀風景，邀請讀者在書展現場，為停滯的時代找尋前行的方向。獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」以車陣場景，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀爭取轉念與喘息的機會，超過70場講座與活動，讓想像力成為突破現實卡關的轉機。「閱讀青紅燈」由台灣勞工陣線策畫，象徵臺灣民主自由發展的里程碑。台灣獨立書店文化協會推出「閱讀轉運站」，規劃五條閱讀路線，集結十家獨立書店、超過百本選書，透過講座、紀錄片放映與劇場式導覽，展現獨立書店在文化現場中的堅持與力量。

2026台北國際書展特別邀請92歲「國寶級作家」黃春明，以及創作逾30年的「跨世代繪本天王」賴馬共同擔任本屆閱讀大使。兩位創作者橫跨文學與圖像領域，攜手為書展注入跨世代共讀的深厚力量，兩位閱讀大使各自推薦10本具有特殊意涵的書單於書展休息區C、A展出，邀請讀者在文字與圖像之間，重新遇見閱讀帶來的感動與力量。

寒假趣書展活動於書展期間仍持續開放報名，凡10人以上即可由老師或家長報名，將依團體人數致贈免費入場券，完成闖關集章任務，即可到服務台兌換精選好禮一份。另外，台北國際書展現場消費滿額送好禮，每日抽一張臺北至泰國經濟艙單人來回機票，知名飯店平日住宿券，更與永和保福宮、中和廣濟宮、板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺合作，每日送給4名幸運民眾象徵開啟智慧與增福添壽的光明燈。

2026台北國際書展期間，提供桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵票根免費入場、未滿18歲讀者憑證免費入場、身障者及第一位陪同者免費入場等優惠措施，歡迎大家踴躍進場參觀，更多活動書展訊息詳見官網