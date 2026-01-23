2026台北國際書展經典再現 慈濟傳播人文志業基金會展出證嚴法師一生最大寶藏

2026年台北國際書展於2月3日至8日在台北世界貿易中心展覽一館隆重登場。今年適逢慈濟基金會60週年，慈濟傳播人文志業基金會特別以「行願60・溫古知新妙顯法華」為主題，結合慈善、醫療、教育、人文四大志業，將傳承2500年的經典文字轉化為當代心靈療癒的力量。







(慈濟傳播人文志業基金會2026台北國際書展主視覺)

溫古知新：修復清代經典，重現紙壽千年風華



書展開展首日下午，由國立臺灣圖書館館長曹翠英以「法華經修復」講座揭開序幕。展覽亮點之一為證嚴上人出家前悉心收藏、曾險遭變賣的清朝時代《法華經》。這部曾面臨斷裂、磨損、缺失、蟲蛀、膠帶黏貼與發黴的古籍，在專業修復下達成「修舊如舊」，展現文化傳承的韌性。現場同步展出證嚴上人親自抄寫、鋼刻《無量義經》油印的鋼刻版，以及珍貴的百年《古蘭經》，帶領民眾感受跨宗教的歷史重量。證嚴上人說《法華經》與《無量義經》「這兩部經是我這一生最大的寶藏，這都是教人走入人群，向善、向愛」。這次書展透過修復技術的展示，傳遞對文化傳承與信仰價值的深刻思考。



廣告 廣告

(國立臺灣圖書館館長曹翠英與慈濟傳播人文志業基金會合心精進長姚仁祿出席開展記者會)







多感官互動：從「法華心籤」到手作修復體驗



這次策展融入博物館級設計，強調觸覺與視覺的多感官體驗：

3項古籍展覽： 清代《法華經》、百年《古蘭經》及《無量義經》鋼刻版。

2種體驗活動： 民眾可親自動手體驗古籍修復過程，並參與靜思語拼圖，不僅實踐性強，更跨越宗教，拼湊出專屬的心靈指引。

1款互動遊戲： 針對人生困惑設計的「法華心籤」，透過佛陀對治七種煩惱，說的七個生動故事，為民眾指引行動方向。





(六場難得的醫療講座，邀請台北、台中與斗六慈濟醫院院長重磅登場。)

跨界對話：20餘場講座涵蓋醫療、藝術與身心靈



為期六天的展期規劃了超過20場精彩講座：

大師心靈講座： 邀請國家衛生研究院院長司徒惠康與時報文化出版社董事長趙政珉，在主題廣場分享「善，最好的禮物」；表演藝術家唐美雲與大環藝術家楊世豪於藍沙龍座談暢聊人生解惑。 醫療與永續： 台北、台中、斗六慈濟醫院院長(趙有誠、簡守信、簡瑞騰）與莊佳穎中醫師及花蓮慈濟醫院法制長李毅，分享用愛翻轉病患人生的動人故事。慈濟六十週年，行善足跡遍布139國，透過「行願一甲子」、「慈濟永續經營論壇」新書，分享一路以來不變的初衷，帶大家了解法華精髓如何實踐在生活中。 青年與教育：大愛電視連年獲獎節目《青春愛讀書》在黃沙龍舉辦十週年同學會；此外還有創意食育繪本分享歡迎親子共讀共學，以及延續鏟子英雄熱情的青年代表到場分享，讓共善力量綿延不絕。

(慈濟傳播人文志業於書展中的抬頭引路大氣球)





展場限定優惠：購書75折與抵用卷回饋



為鼓勵閱讀，展區內各類智慧、醫療、童書及療癒型書籍全面75折。現場參與互動活動或講座，透過大愛之友LINE官方帳號登記與報名，還機會可獲得購書抵用卷：

參加「法華心籤」遊戲：50元抵用卷。 透過大愛之友登記醫療或特定講座：100元抵用卷。 透過大愛之友報名主題廣場或沙龍講座：150元抵用卷。

【2026台北國際書展－慈濟展位資訊】

地點： 台北世界貿易中心展覽一館 日期： 2月3日至2月8日 時間： 每日上午10:00展開

【詳細資訊請查詢官網】