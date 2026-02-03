2026台北國際書展開展 賴總統:擠進好學校不如讀好書

2026台北國際書展開展 總統賴清德親自出席

賴總統頒發書展大獎

賴總統頒發書展大獎

由文化部主辦的2026台北國際書展即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，今天（3日）舉辦開幕式，總統賴清德、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長納塔恭（Nattakorn Vuttichaipornkul）、監察委員紀惠容與葉大華等人出席，共同啟動本屆台北國際書展。

2026台北國際書展由泰國擔任主題國，開幕式特別邀請泰國表演藝術團體Thai-play Group擔綱演出。Thai-play Group長期致力於融合傳統形式與現代表達，以詩歌、音樂、文化與社會議題為創作核心，從深厚的在地脈絡出發，讓表演成為說故事與文化對話的重要媒介。

廣告 廣告

總統賴清德致詞時表示，現代家長都想讓孩子擠進好學校、名師班級，但好老師可遇不可求，不如讓孩子閱讀好書。目前文化幣政策對推廣閱讀已見成效，13到15歲青少年文化幣60％使用率都用在買書，建議文化部與文化界共同推動計畫性的閱讀運動，對文化事業、孩子未來、國家願景都會有很大幫助。

2026台北國際書展今年有來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來臺，將舉辦超過千場閱讀與文化活動，不論參展單位數量或海外作者來臺人數雙創新高。去年台北國際書展參加人次約57萬人次，今年有機會挑戰新高。