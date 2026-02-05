2026台北國際書展開幕 人權館呈現臺灣人權記憶

.

2026台北國際書展3日在台北世貿一館正式開幕，為年度重要出版盛會。今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，透過多重感官設計，呈現多元閱讀樣貌。國家人權博物館亦參與本屆書展，以「記人權—記錄／記憶／紀念」為策展主軸，規劃文物展示、圖書選書、講座與創作者活動，呈現臺灣人權記憶的保存與轉譯成果。

人權館指出，此次展位除展出典藏文物手稿複製品外，也精選館藏中與政治受難者相關的書籍，並同步展售多項人權主題出版品與文創商品。書展期間共安排六場講座，以及繪本創作者駐點與簽書活動，邀請民眾透過閱讀與對話，認識臺灣人權歷史的發展脈絡。

廣告 廣告

其中，全新規劃的「為人權留下的記錄」專區，精選11件政治受難者館藏文物手稿，依原件尺寸等比例輸出，並搭配金句摘錄與藏品詮釋說明。展品包括鄒族政治受難者高一生的最後一封家書，以及作家陳列在獄中完成的小說譯稿等，呈現人權館從典藏、研究到出版的轉譯過程，讓觀眾近距離感受歷史書寫所承載的生命經驗。

此外，現場也展出近百本政治受難者相關著作，並提供甫開通的線上電子書服務體驗。同時，人權教育繪本工作坊「畫話：一座島的故事」歷屆學員創作成果亦於展區亮相，共計82個原創故事，展現人權議題在不同世代與媒介中的多元詮釋。

書展首場人權館講座「從失語到微光：原住民族白色恐怖的跨世代記憶之路」於今日下午在藍沙龍舉行，由排灣族作家利格拉樂・阿𡡅（Liglav A-wu）分享其新作《隱隱微光》。她從自身生命經驗出發，回顧長達三十年對原住民族政治受難者及其家屬的書寫與關懷，並指出威權時期「山地治理」政策所留下的影響，至今仍待社會正視與反思。她期盼，透過書寫，讓被掩埋的歷史得以重新被看見。

人權館表示，書展期間將陸續舉辦多場新書講座，包括政治受難者陳欽生的回憶錄《謊言．真相》、白色恐怖詩選《暗房與光》，以及多場人權繪本創作分享。相關活動將從不同文類與世代視角，呈現人權書寫與閱讀的多樣面貌。