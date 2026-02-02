2026台北國際書展開幕 策展內容搶先看

記者劉昕翊／臺北報導

「2026第34屆台北國際書展」由泰國擔任主題國，明（3）起至8日在世貿一館盛大登場，不僅有來自29國、國內外509家出版社參展，更有超過60位國際作家來臺，加上國內作家眾星雲集，將舉辦超過千場閱讀活動，邀請民眾走進閱讀新浪潮。

今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，規劃7大主題館、8大書區、7大活動區及專業論壇等預計超過千場閱讀活動，而泰國今年為第3度擔任書展主題國，策劃讓民眾透過五感體驗，從臺灣文化出發，深入探索泰國文化的豐富層次與內在魅力，並於今（2）日舉辦展前記者會，由文化部政務次長李靜慧、台北書展基金會董事長郝明義、泰國商務處長李佩佩等人出席，搶先開箱泰國主題國及部分展區內容。

廣告 廣告

泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主軸，從日常生活出發，串聯小說、童書、繪本、漫畫、推理、類型文學、非虛構書寫等多元創作類型，並聚焦多位具代表性的泰國作家與創作者；包含漫畫家Mu（查雅蓬．普阿帕尼奇）、小說家Prapt（柴拉特．皮皮帕塔納普拉普）等，引領臺灣讀者以「五感」開啟理解泰國生活方式、文化脈絡、世代觀點的嶄新視角。

另外，「公民書區」以濃厚的臺灣感性吸引目光，由獨立出版聯盟打造的「讀字塞車」，以遊覽車、發財車與檳榔攤等日常場景入題；「台灣獨立書店文化協會」規劃「閱讀轉運站」，設計5條閱讀路線與月臺；「台灣勞工陣線」則推出「閱讀青紅燈」，透過紅綠燈與道路反光鏡牆的空間意象，引導讀者在閱讀中思考節奏、選擇與方向，透過極具在地特色的空間轉譯，鼓勵讀者以耐心、趣味與反思的姿態，重新進入閱讀世界。

「2026第34屆台北國際書展」由泰國擔任主題國，明起至8日，在世貿一館盛大登場，並於今（2）日舉辦展前記者會。（記者劉昕翊攝）

泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主軸，引領臺灣讀者以「五感」開啟理解泰國生活方式、文化脈絡、世代觀點的嶄新視角。（記者劉昕翊攝）

泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主軸，從日常生活出發，串聯小說、童書、繪本、漫畫、推理、類型文學、非虛構書寫等多元創作類型。（記者劉昕翊攝）

「公民書區」以濃厚的臺灣感性吸引目光，由獨立出版聯盟打造的「讀字塞車」，以遊覽車、發財車與檳榔攤等日常場景入題。（記者劉昕翊攝）