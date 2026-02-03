2026台北國際書展開幕！ 賴清德：與其找好老師不如找本好書

台北市 / 王婞妤 綜合報導

2026台北國際書展今(3)日於台北世貿中心一館隆重開幕，展期將持續至2月8日。開幕典禮由總統賴清德親自主持，文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長那塔恭等國內外貴賓皆出席與會。今年書展以泰國為主題國，現場由泰國藝文團體帶來精彩演出，為期6天的閱讀盛會正式揭開序幕。

賴清德總統致詞時表示，閱讀一直是他個人非常重視的事。他回憶擔任台南市長期間，曾向家長與教師分享，與其辛苦擠進名校、名師班，不如讓孩子多接觸好書。賴清德指出，好老師可遇不可求，「不如找本好書」，強調好書是隨手可得的良師。他也肯定文化幣政策對推廣閱讀的成效，尤其13至15歲青少年文化幣使用中，有6成用於購書，顯示閱讀習慣正逐步向下扎根。

廣告 廣告

賴清德並分享自身的閱讀歷程，表示「小時候跟著哥哥看武俠小說、跟著姊姊看瓊瑤小說，高中開始閱讀翻譯小說，大學時除了小說，也大量接觸醫學相關書籍與工具書」。他也提到，近期觀看主持人詹慶齡主持的《名人書房》節目，訪談建築師姚仁喜時提到「閱讀是安全的冒險」，令他深感認同。賴總統表示，非常羨慕姚仁喜家中不看電視、維持家庭閱讀時間的習慣，並會與孩子分享書單，並建議文化部長李遠攜手文化界，推動更具計畫性的閱讀運動，認為這對文化發展、孩子未來以及國家願景都將帶來長遠助益。

文化部長李遠則指出，台北國際書展作為亞洲具指標性的藝文盛事，選在農曆年前舉辦，象徵台灣出版界即將迎來豐收的一年。他也提到，泰國經濟貿易辦事處代表文那隆能如數家珍地說出多位台灣明星名字，顯示台泰兩國文化交流頻繁，無論在流行音樂、漫畫或文學領域，都有密切合作。李遠強調，書展最大的意義在於引進世界各地的優秀作品，同時將台灣的文學、漫畫與繪本推向國際舞台。

本屆書展策展內容豐富，除了泰國主題國館展現濃厚的東南亞文化特色，各展區亦針對不同讀者族群打造專屬空間。展覽期間規畫多場講座、簽書會與專業論壇，主辦單位期盼透過實體書展的互動體驗，重新連結讀者與書本的關係，進一步帶動國內出版產業的活絡發展。

原始連結







更多華視新聞報導

COP30巴西開幕！三大碳排國缺席 氣候行動添變數

免費入場！ Netflix首座主題樂園美賓州開幕

台北國際書展印度館 聚焦兒童想像力與跨語文交流

