2026台北國際書展「內容搶先曝光」！每日抽來回機票、3類人免費入場

記者柯美儀／台北報導

2026台北國際書展將於2月3日至8日於世貿一館舉辦，今年書展主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。文化部今（21）日召開重要活動記者會，介紹各特色展館及書區精彩內容。此外，現場消費滿額還可獲得好禮，每日抽出台北至泰國經濟艙單人來回機票及知名飯店平日住宿券。

童書主題館

文化部表示，童書主題館以「菜市場」為靈感打造「閱讀市集」，親子可透過「採買」方式自由組合書單，讓閱讀自然融入日常生活。

廣告 廣告

數位主題館

數位主題館則以「聲音」為核心，參觀者可透過朗讀、吟誦或對話，運用AI語音辨識與影像生成技術，即時將聲音轉化為獨特圖像，並結合台灣在地植物香氛，提供視覺、聽覺、嗅覺的沉浸式體驗。

台灣漫畫館

台灣漫畫館以「一起來追星吧！」為主題，設置數位漫畫體驗區，集結CCC追漫台、LINE WEBTOON！、MOJOIN、Renta！亂搭等四大平台，呈現多元風格的熱門網漫作品，滿足不同世代的閱讀習慣，並安排創作者座談，分享幕後創作故事與產業發展。

台北國際書展各展區焦點書籍。（圖／文化部提供）

文學書區

文學書區由國立台灣文學館策展，以旅行文學為主題，串連九歌出版社、聯合文學出版社、文訊雜誌社、洪範書店、爾雅出版社，呈現台灣作家百年來的旅遊見聞與異國文化體驗。

公民書區

公民書區聚焦社會觀察與民主精神，結合獨立出版、非政府組織與書店力量，透過講座、劇場式導覽與紀錄片放映，鼓勵讀者在閱讀中思考社會議題。

台北國際書展特別邀請92歲「國寶級作家」黃春明，以及創作逾30年的「跨世代繪本天王」賴馬共同擔任本屆閱讀大使。兩位創作者橫跨文學與圖像領域，攜手為書展注入跨世代共讀的深厚力量，兩位閱讀大使各自推薦10本具有特殊意涵的書單於書展休息區C、A展出，邀請讀者在文字與圖像之間，重新遇見閱讀帶來的感動與力量。

書展活動、優惠

2026台北國際書展期間，寒假趣書展活動持續開放團體報名，凡10人以上即可由老師或家長報名，依團體人數贈送免費入場券。參加者完成闖關集章任務後，可至服務台兌換精選好禮一份。

此外，現場消費滿額還能獲得額外好禮，每日抽出台北至泰國經濟艙單人來回機票、知名飯店平日住宿券，並與永和保福宮、中和廣濟宮、板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺合作，每日送出4名幸運民眾象徵開啟智慧與增福添壽的光明燈。

文化部另提供桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵票根免費入場、未滿18歲讀者憑證免費入場、身障者及第一位陪同者免費入場等優惠措施。更多活動書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/。

更多三立新聞網報導

兌現承諾！北一女校長「親考學測心聲」曝：數A會的不多、自然寫不完

盤點「歷年最難學測作文」！這3屆狂被點名 魔王題0分考生暴增2240人

濕冷低溫探7度！強烈冷氣團發威「這天回暖」 高溫20度↑

115學測／「1科目沒考好」恐明年見！師認證：99%頂大科系必看

