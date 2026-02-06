2026台北國際書展 北檢設攤宣導反詐騙

（中央社記者林長順台北6日電）台北地檢署發布新聞稿表示，為強化全民防詐意識、落實法治教育，今天在「2026台北國際書展」設置別開生面的反詐騙宣導攤位，讓民眾在逛書展、翻書頁的同時，也能輕鬆學習實用的防詐技巧。

北檢檢察長王俊力指出，反詐騙工作須結合跨機關合作與全民參與，透過走入大型公共活動場合，能有效接觸不同年齡層與族群，將反詐觀念向下扎根、向外擴散，共同建構防詐安全網。

他說，本次特別選擇在結合閱讀、知識與文化交流的國際書展中設攤宣導，期望以「閱讀識詐、知識防詐」為核心概念，讓反詐教育自然融入民眾生活場域。

北檢表示，宣導攤位現場除提供反詐騙摺頁及案例解析外，也規劃互動式問答、情境式詐騙辨識活動，協助民眾辨識常見詐騙話術與陷阱，並宣導「冷靜、查證、撥打165反詐騙專線」等關鍵防詐步驟，提升民眾實際應對能力。（編輯：梁君棣）1150206