2026台北國際書展「在台灣閱讀香港─書香VS座談」專區 邱垂正出席開幕茶會

▲2026台北國際書展「在台灣閱讀香港─書香VS座談」專區開幕現場。

【記者 陳姿穎／台北 報導】由財團法人臺港經濟文化合作策進會主辦、大陸委員會指導、季風帶書店承辦的「在台灣閱讀香港─書香 VS 座談」專區，本(3)日於2026台北國際書展正式開展。大陸委員會邱垂正主任委員應邀出席開幕茶會，與作家、學者及文化界人士齊聚一堂，以行動支持台港文化交流，透過閱讀與座談，共同見證一場以閱讀為起點、以文化為橋樑的跨境對話。

策進會賴秀如董事長致詞表示，策進會長期致力於推動台港之間經貿、文化交流與合作，而文化交流是連結社會、深化理解最穩固、也最長遠的基石。面對當前快速變遷的時代，透過書寫、閱讀與對話，讓彼此的觀點被看見、被尊重，顯得格外重要。

▲「在台灣閱讀香港─書香VS座談」與台港文化人合影。

本次書展專區以「在台灣閱讀香港」為主題，除精選60本具代表性的香港書籍，並辦理23場主題講座，由台港的文化工作者與民眾直接對話，作為策進會今年度推動的第一個大型文化交流活動，別具意義。

邱主委致詞時表示，台灣與香港都使用繁體中文書寫，有共通的語言習慣與文化脈絡，閱讀彼此的作品，正是促進台港理解、尋找文化共鳴的重要方式。近年來許多移居來台的香港朋友以文字、影像與藝術記錄台港生活經驗，相關作品在台灣被閱讀、被討論，也成為連結兩地的共同記憶，讓文化在流動與轉變之中，持續累積力量。

邱主委指出，本次「在台灣閱讀香港」專區，透過書籍展出與系列講座，呈現香港文化在流動與遷移中的多元樣貌，不僅是一場書展活動，更是一個讓不同世代、不同背景的讀者，能夠安心閱讀、自在對話、深入思考的重要文化平台。

▲陸委會邱垂正主委出席開幕茶會並致詞。

邱主委並強調，陸委會一向高度重視台港交流，特別是在文化、教育與青年層面的連結。文化是最溫柔、卻也是最深遠的力量，透過閱讀與對話，不僅能拉近彼此距離，也能在變動的時代中，持續守護自由、尊嚴與人文價值，讓民主社會的精神得以延續與深化。

開幕茶會出席嘉賓包括策進會董事兼文合會丁曉菁召集人及飛地Nowhere張潔平創辦人、應該出版鄧小樺總編輯、香港基督教關懷無家者協會陳文珊外展督導、香港電影攝影師關本良、香港作家陳慧、林三維、沐羽、梁莉姿及何故等，現場交流氣氛熱絡。

本次「在台灣閱讀香港」專區展期自2月3日至2月8日，期間共舉辦23場主題講座，內容涵蓋文學、影像、視覺設計、城市記憶與跨境書寫等多元面向，呈現香港文化在流動與遷移中的豐富樣貌。現場並設置「在台灣閱讀香港」報紙拍貼體驗，凡參加講座並於策進會臉書及IG按讚追蹤者，即可免費體驗。（照片主辦方提供）