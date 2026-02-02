2026台北國際書展 慈濟人文

台北國際書展即將在2月3號盛大開幕，現場有來自世界各地的書籍，匯聚一堂，今年更是以泰國為主題國，邀請民眾一同體驗泰國當地的圖書文物。而今年慈濟依然也有參加，就在今天場布的時候，我們已經可以看見慈濟很特別的攤位設計，幾乎是全場焦點，而這一屆也用「溫古知新 妙顯法華」這個主題展開，邀請民眾一窺古蘭經和法華經修復的過程。

希望讀者靜下心來，了解每一個出版社、還有作家，過去所累積的作品，文化部預告，2026年台北國際書展，2月3號即將開幕，來自29國、國內外509家出版社參展文化部政務次長 李靜慧：「透過出版，才能夠對台灣這個社會的故事，怎麼樣被累積下來，或者是我們的觀點，怎麼樣被記錄下來。」

大愛電視記者 潘冠霖：「台北國際書展，目前都還在準備的狀態，不過可以看到我旁邊，慈濟的攤位，其實已經大致的完成了，整個建築充滿莊嚴的氛圍，甚至有氣球向上延伸，相當吸睛。」

慈濟人文志業節目內容創作中心副總監 吳郁玟：「這一次我們書展的名稱叫，溫古知新 妙顯法華，溫古的古 就是古蘭經，妙顯法華就是法華經，所以在我們中間，這個主展的特區展出的，就是古蘭經跟法華經的修復。」

無量義經，登在灰色的牆面上，排列有序。開展前夕，各區的慈濟志工相約前來幫忙。慈濟志工 張湘萍：「本來我是在學校裡服務，現在趁寒假期間，以前都是帶孩子來看書展，這次很榮幸有這樣的機會，是可以來布展。」

今年適逢慈濟60週年，結合慈善、醫療、教育、人文四大志業，將傳承2500年的佛教經典文字，轉化為當代心靈療癒的力量。

