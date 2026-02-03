2026台北國際書展 慈濟開展" 溫古知新妙顯法華"

2026年台北國際書展就在2月3號正式開幕，現場，慈濟人文志業今年也參與出展，並且用一個非常特別的主題，「溫古知新、妙顯法華」，也就是和國立台灣圖書館合作，將古蘭經和法華經修復的過程，讓民眾了解。現場也有很多有趣的小活動，總統和文化部長，以及今年的主題國，泰國的經濟貿易辦事處代表都一同參與開幕盛事。

「3 2 1 請啟動 ，please open the books.。」

2026年台北國際書展正式開幕。以泰國為主題國，今年打造濃厚的東南亞風情。

文化部長 李遠：「我們兩國之間的文化，交流是非常多的，書展最大的意義就是把，全世界最好的作家，跟最好的作品，引進台灣。」

總統 賴清德：「讓我們台灣社會的民眾，能夠透過書籍，了解主題國的文化，還有他們的社會，我覺得這個是意義非凡。」

現場一共29個國家、159家出版社參與。隨風飄逸的是法華經文，搭配上巨型氣球，慈濟人文志業的攤位非常醒目，現場還有上人手抄的無量義經，整個空間法香縈繞，讓人停下腳步，仔細品書。

慈濟人文志業合心精進長 姚仁祿：「慢慢的在當代 很多人都把書，只是當成一個內容的載體，但是我們一直覺得，如果我們把文明這件事情向前推，我們就知道 書之所以會出現，是因為很多人有愛。」

「我們會裝訂 印刷一些，這個印刷完 就是一張紙，摺一摺 就會變成這樣一本書。」

現場人氣滿滿，一整天都有不同主題的活動，像是靜思語的拼圖遊戲、法華經的心理測驗，和模擬修復經典，深受大人小孩歡迎。

民眾 許先生：「他(兒子)還滿有興趣的，因為他平常就有在拼(拼圖)了，他拼更難的，他剛好也有興趣 就帶他過來。」

民眾 ：「是第一次這樣做，也第一次(體會)那麼辛苦，所以也是很細心的 輕輕地去挖，由那個(修復師)教導了一下，所以我們從旁邊，慢慢輕輕的(挖)。」

慈濟今年的主題是「溫古知新、妙顯法華」，和國立台灣圖書館合作，展現古蘭經和法華經被修復的過程。

慈濟人文志業合心精進長 姚仁祿：「今年我們在書展上面，把空間設法變得比較大，用這樣比較大的空間，我們希望圍繞著經典的修復，讓大家看到文字的力量。」

乘載千年歷史的古籍經典，歌頌現代文化的小說藏書。台北國際書展應有盡有，也成為近期民眾挖寶的好去處。

