【2026台北國際書展】文化幣＋門票抵用金 人氣爆棚

記者劉昕翊／臺北報導

「2026台北國際書展」人氣爆棚，「文化幣＋門票抵用金」雙重優惠吸引大批讀者排隊進場；展期平日購票入場即可獲得等值門票抵用金，許多民眾立即手刀搶票，再搭配文化幣回饋，直呼「一進場就有賺」。

為刺激購書消費，文化部於書展期間，不僅推出「平日門票全額抵用金」，即起至6日現場消費，不限金額、品項可一次性全額抵用，使用張數不限；文化幣則有18至22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場。

台北書展基金會指出，文化幣搭配門票抵用金的雙重優惠，不只降低入場門檻，也讓閱讀消費更有感，成功吸引滿滿人潮進場享受閱讀的樂趣。

展期平日購票入場，即可獲得等值門票抵用金。（台北書展基金會提供）