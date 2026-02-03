2026台北國際書展「泰國主題國館」 消費滿500元 抽曼谷來回機票

圖說：2026台北國際書展「泰國主題國館」開幕儀式，來賓揭書開幕。（圖/泰國商務處 提供）

【記者 薛郁雯/台北報導】「2026 台北國際書展」於台北世貿一館正式揭開帷幕，泰國主題國館（以下簡稱泰國館）於今（3）日下午2時舉行盛大開幕儀式。今年泰國館以「CreaTHAIvity（泰式創意生活）」為主題，不僅展現泰國文學的深厚底蘊，更透過泰國史詩中的戰神——哈努曼（Hanuman）與多樣化的文化互動，向台灣讀者呈現泰國出版業澎勃的生命力。

圖說：泰國館與會嘉賓、哈努曼（Hanuman）吉祥物及表演者合影。（圖/泰國商務處 提供）

開幕儀式由「Thai Play」劇團的張力演出《LOVE No. 2》揭開序幕。泰國駐台貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）致詞時強調，書展是連結台泰文化最重要的橋樑。泰國商務處處長李佩佩（Pornphan Pirompanich）則指出，本次展覽旨在將泰國獨特的生活美學與創意內容傳遞給台灣讀者。

廣告 廣告

泰國出版與書商協會（PUBAT）會長納塔恭 （Nattakorn Vuttichaipornkul）表示，今年泰國館集結了 37 家泰國頂尖出版企業，展出包含文學、童書、漫畫及具備國際潛力的創意內容。此外，現場更展示了50本精選泰國圖書及21位泰國藝術家的插畫作品，以視覺語言詮釋當代泰國面貌。展期六天內將舉辦46場活動，包括10餘位泰國知名作家與藝術家的座談及簽書會。

圖說：泰國「Thai Play」舞蹈團帶來精彩開幕表演。（圖/泰國商務處 提供）

台泰文化傳承：200本圖書捐贈

活動亮點之一為深具意義的贈書儀式。由泰國出版與書商協會副會長 Duangporn Sudhisomboon 代表，將泰國館展出的約200本精選好書贈予臺灣國家圖書館，由國圖副館長翁誌聰（C. T. Weng）代表接受並回贈感謝狀，為台泰學術與文化資源交流留下重要見證。

現場限定優惠：好禮三重送

為鼓勵民眾體驗「CreaTHAIvity」，泰國館推出超值回饋：

第一重： 消費滿500元即可抽獎，首獎為「台北-曼谷 亞洲航空（AirAsia）來回機票」乙張。

第二重： 抽泰國文創禮品、生活小物及電影票。

第三重： 現場拍照打卡上傳社群送好禮。

泰國館現場亦準備了泰式特色點心與泰國圖書特展，誠摯邀請民眾在閱讀書香之餘，從視覺、味覺全方位地探索泰式生活。

圖說：本次泰國主題國館—泰式創意生活特展書區精選50本好書。（圖/泰國商務處 提供）

「2026 TiBE 台北國際書展」泰國主題國館 活動資訊

展覽時間：115年2月3日(二)至2月8日(日)

活動地點：台北世貿一館（臺北市信義區信義路五段5號)

「泰國主題國館」攤位號碼：D127

參展單位：泰國商務處