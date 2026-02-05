2026台北國際書展 海保署推薦海洋主題閱讀地圖

▲「讀字公民」專區中，黑潮海洋文教基金會設置小型海洋主題書角。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2026台北國際書展2月3到8日在台北世貿中心展覽一館登場，海洋委員會海洋保育署表示今年推出「海洋主題推薦書單」，串聯文學、科普、公民行動與親子繪本，將一整片深藍海域搬進展場。從抹香鯨的壯闊身影、花紋海豚的躍動，到公海治理與全球漁業現場，再到溫柔動人的海洋繪本故事，跟著民眾透過閱讀重新認識海洋，也思考我們與海的距離。海洋保育署表示，海洋議題看似遙遠，其實與氣候、食物來源與生活息息相關，閱讀，是理解海洋最深也最溫柔的入口，「希望大家在書展裡，不只是買書，更能帶走一份對海洋的關心。」

廣告 廣告

▲海保署《海邊的星星巨人》繪本。

2026台北國際書展值得大家親自挖寶的代表性海洋出版推薦，涵蓋中文海洋文學、獨立出版、國際海洋科普與政策書籍，以及多元形式的海洋繪本，呈現海洋議題在文化、教育與公共治理上的多重面向；有多本總統選書，也有海保署日前新發表的《海邊的星星巨人》繪本，這是由海洋文學作家夏曼．藍波安與金鼎獎得主貓魚繪者共同創作，開展日當天亦由海保署志工親自講座分享繪本中來自深海的溫柔巨人，有興趣的大小朋友可於書展期間至五南政府出版品展區（D620）選購，現場購買打79折。

海保署署長陸曉筠表示，在中文書類方面，讀者可循著多位長期深耕海洋書寫的重要作家，走進深情而真實的海洋世界，廖鴻基老師「發現太平洋抹香鯨」三部曲《台灣π：發現太平洋抹香鯨》（2024）、《海洋台灣新地標：發現太平洋抹香鯨》（2025）及《浮島：發現太平洋抹香鯨》（2026），從海上調查航行到鯨群觀察現場，記錄人與抹香鯨在太平洋相遇的瞬間，兼具科學與情感，被譽為「台灣最動人的追鯨紀實」，她補充，《海洋台灣新地標》獲選為「總統2026選書」，展現海洋議題在國家文化視野中的重要性；此外，作家夏曼．藍波安的《大海浮夢》以達悟族文化訴說人與海共生的記憶與故事，目前也是正在上映的紀錄片，呈現人與海之間深層而真實的關係，喜愛海洋文學的讀者可在書展中展開一段「追海之旅」。

陸曉筠強調，在臺灣獨立出版與在地議題的「讀字公民」專區中，黑潮海洋文教基金會設置小型海洋主題書角十分吸睛，陳列《黑潮尋鯨：遇見噴風的抹香鯨》與《黑潮尋鯨：用身體寫日記的花紋海豚》等作品，收錄多年第一線賞鯨調查與航海筆記，書中沒有遙遠的理論，而是真實海風吹拂、甲板搖晃與鯨豚躍出的瞬間。讀者不只是旁觀者，也能看見公民科學如何累積成守護海洋的力量，呈現臺灣海域真實而動人的鯨豚故事。

陸曉筠補充，國際新書聚焦科學、漁業與公海治理，海保署特別選介近兩年出版、適合高中以上及大專族群閱讀的海洋專書，包括由大衛．艾登堡爵士與科學家合著的《Ocean: Earth’s Last Wilderness》，從珊瑚礁到極地冰海，描繪海洋生態的多樣性與永續未來；《Blue Machine: How the Ocean Shapes Our World》則以物理與氣候科學視角，說明海洋如何形塑地球環境與人類文明；此外，《Kings of Their Own Ocean》透過藍鰭鮪魚與漁業的故事，呈現全球捕撈與保育的衝突與挑戰；《The High Seas》則聚焦公海治理，揭示非法捕魚、深海採礦等議題對全球生態的衝擊；《汗水與鹹水，流在血液裡的海洋》則從太平洋研究與原住民觀點，拓展海洋議題的人文與社會面向。

陸曉筠進一步說明，今年大學出版社聯展以海洋科研與永續視界展現大學之道為主題，從高等教育帶出研究的價值與責任，其中展現多元「海洋」書籍，包含《來到漁玩：探索臺灣18縣市漁村旅遊路線》展現了強大的社會實踐力；中央研究院廖一久院士與亞洲太平洋水產養殖中心（NACA）總幹事Eduardo M. Leaño領銜編撰的《Tilapia and Its Aquaculture in Taiwan》；現場還有國立臺灣海洋大學與國家地理雜誌合作出版的《海洋科學概論暨其時代議題-增修版》以淺顯易懂的方式解釋海洋科學原理；此外，廖鴻基老師編著的海洋文學作品《北方海岸的漁村故事》等也在現場等著大家前往閱覽。

海保署說明，海洋繪本為海保署一直以來推展重點之一，今年書展也有各國外文與獨立出版的精彩繪本。即使跨越語言，也能透過圖像傳遞對海洋的想像與感動，海保署近年來陸續出版《臺灣鯨讚》繪本、《小海龜的逆襲》繪本、《小浮游的遠行》繪本、《這裡，真的不一樣了!》繪本，以及日前新發表的中英《海邊的星星巨人》繪本，未來將持續透過閱讀推廣、書單策展與跨界合作，讓更多民眾在文字與圖像中走近海洋、理解海洋。海洋保育署表示，希望今年書展不只是購書行程，更是一趟認識海洋的旅行。或許是一段追鯨故事、一本科普好書，或是孩子手中的繪本，都可能成為改變觀點的起點，趁著書展期間，不妨走進展場，為自己、為家人、為朋友挑幾本「屬於海的書」，在翻頁之間，我們與海洋的距離，也會更近一些。（圖／記者王雯玲翻攝）